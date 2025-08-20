$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 14 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 2330 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 4488 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 31380 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 18134 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 20899 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 22949 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 130117 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 114118 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 106105 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
49%
746мм
Популярнi новини
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС20 серпня, 00:13 • 22760 перегляди
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу20 серпня, 02:03 • 14740 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь20 серпня, 02:28 • 24432 перегляди
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомоPhoto20 серпня, 02:29 • 15761 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"20 серпня, 02:53 • 17837 перегляди
Публікації
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 2330 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 31381 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 130117 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 114118 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 77211 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 1864 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 9718 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 26626 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 61542 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 124715 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Fox News
Нафта
Шахед-136

Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи

Київ • УНН

 • 4534 перегляди

Верховна Рада розгляне законопроєкти щодо Defence City. Нардеп Веніславський закликав включити авіабудівну галузь до ініціативи та надати їй податкові пільги, адже вона є драйвером економіки.

Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи

Верховна Рада України 20 серпня розгляне у другому читанні пакет законопроєктів щодо запровадження режиму Defence City. Про те, що авіабудівна галузь має стати невід’ємною частиною цієї ініціативи й отримати додаткові податкові преференції повідомив народний депутат Федір Веніславський в ексклюзивному коментарі для УНН.

Наша країна має всі можливості виготовляти літаки, які є конкурентними на світовому ринку. Достатньо згадати наші найбільш успішні літаки, які не мають аналогів у світі. Ми можемо за участі європейських та американських партнерів замістити імпортні деталі, які колись постачалися з росії, і вивести на ринок унікальну техніку. Це стосується і "Мрії", і "Русланів", військово-транспортних літаків, на заміну якого Airbus розробив А-400, але він не відповідає всім характеристикам наших машин

− заявив депутат.

Федір Веніславський підкреслив, що українське літакобудування є унікальним і має отримати підтримку на державному рівні.

"Режим Defence City має поширюватися і на літакобудівну галузь. Ба більше, вона потребує окремих преференцій у вигляді податкових пільг: на землю, на ПДВ, на прибуток. Ці підприємства здатні стати драйвером економіки України", − наголосив він.

За словами парламентаря, розвиток авіаційної та космічної галузей має мультиплікаційний ефект для економіки, адже залучає десятки суміжних підприємств і створює значно більшу додану вартість, ніж держава отримує від оподаткування.

"На жаль, податковий комітет не врахував цих пропозицій у тексті законопроєкту. Закликатиму колег голосувати в залі. Ми й надалі переконуватимемо у необхідності підтримати літакобудування як однієї з найперспективніших сфер", − резюмував Федір Веніславський.

Нагадаємо

16 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні три ключові законопроєкти, що мають на меті запровадження спеціального правового режиму Defence City – для підтримки вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Документи передбачають податкові, митні та бюджетні пільги для учасників спеціального режиму – до 2036 року. 

Водночас авіаційна галузь забила на сполох через ігнорування її позиції при формуванні режиму Defence City, а також через занадто жорсткі критерії для резидентів, які б не змогли виконати навіть такі флагмани авіації як "Антонов" та "Мотор Січ". Авіаційні підприємства через Аерокосмічну асоціацію України подавали і адвокували відповідні  правки на підтримку галузі, надавали змістовні аргументи.

За словами нардепки Ніни Южаніної, включення основних авіаційних компаній до спеціального режиму вважається беззаперечно необхідним.

Своєю чергою, депутат  Михайло Цимбалюк, коментуючи авіацію у Defence City, заявив, що державна підтримка важлива для підприємств усіх форм власності, адже саме в синергії вони здатні відновити могутність України в авіабудуванні.

Додамо

У розпорядженні УНН опинився перелік поправок до одного із законопроєктів про створення Defence City, поданих народними депутатами до другого читання. Пропонується розширити перелік резидентів, включивши підприємства літакобудування, що підпадають під дію Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості". Це дозволить офіційно включити до Defence City авіапідприємства, визначені Кабміном як критично важливі для економіки та оборони.

Щодо порогу доходу від оборонної діяльності, який є входом до Defence City,  пропонується знизити вимогу до 40-50%, враховувати річний, а не лише квартальний дохід, та включати в оборонний дохід виробництво й обслуговування авіатехніки, двигунів і компонентів. Без цього залишитися поза спецрежимом і втратити податкові пільги ризикують навіть гіганти на кшталт ДП "Антонов". Також пропонується включати до Defence City підприємства, які беруть участь у міжнародних контрактах з експорту військових або подвійних технологій.

Крім того, йдеться про скасування обмежень щодо наявності податкового боргу, прострочення виконання контрактів або виплати дивідендів, оскільки у воєнних умовах це не завжди свідчить про ненадійність. На діяльність впливають обстріли, релокація та перебої постачання. Натомість пропонується дозволяти включення  до Defence City таких підприємств за умови погашення боргу протягом трьох років.

Інші поправки передбачають розширення податкових пільг на літакобудування (за умови реінвестування), митні преференції для критично важливого імпорту, державні гарантії та страхування експортних контрактів. Уточнюються й умови повернення пільг у разі втрати відповідності критеріям, зокрема заборона ретроспективних санкцій. Вивільнені кошти мають спрямовуватися на розвиток виробництва, модернізацію, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, впровадження нових технологій, підвищення кваліфікації персоналу та придбання прав інтелектуальної власності у сфері літакобудування.

Чи врахує парламент подані правки щодо авіаційного сектору – покаже час. Водночас зволікання або ігнорування потреб галузі може мати критичні наслідки: від неможливості забезпечувати технічну справність авіації ЗСУ до остаточного занепаду українського авіабудування та відтоку кваліфікованих кадрів.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Федір Веніславський
Defence City
Мотор Січ
Airbus
Верховна Рада України
Ан-225 Мрія
Україна