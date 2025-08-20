Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи

Верховна Рада України 20 серпня розгляне у другому читанні пакет законопроєктів щодо запровадження режиму Defence City. Про те, що авіабудівна галузь має стати невід’ємною частиною цієї ініціативи й отримати додаткові податкові преференції повідомив народний депутат Федір Веніславський в ексклюзивному коментарі для УНН.

Наша країна має всі можливості виготовляти літаки, які є конкурентними на світовому ринку. Достатньо згадати наші найбільш успішні літаки, які не мають аналогів у світі. Ми можемо за участі європейських та американських партнерів замістити імпортні деталі, які колись постачалися з росії, і вивести на ринок унікальну техніку. Це стосується і "Мрії", і "Русланів", військово-транспортних літаків, на заміну якого Airbus розробив А-400, але він не відповідає всім характеристикам наших машин − заявив депутат.

Федір Веніславський підкреслив, що українське літакобудування є унікальним і має отримати підтримку на державному рівні.

"Режим Defence City має поширюватися і на літакобудівну галузь. Ба більше, вона потребує окремих преференцій у вигляді податкових пільг: на землю, на ПДВ, на прибуток. Ці підприємства здатні стати драйвером економіки України", − наголосив він.

За словами парламентаря, розвиток авіаційної та космічної галузей має мультиплікаційний ефект для економіки, адже залучає десятки суміжних підприємств і створює значно більшу додану вартість, ніж держава отримує від оподаткування.

"На жаль, податковий комітет не врахував цих пропозицій у тексті законопроєкту. Закликатиму колег голосувати в залі. Ми й надалі переконуватимемо у необхідності підтримати літакобудування як однієї з найперспективніших сфер", − резюмував Федір Веніславський.

Нагадаємо

16 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні три ключові законопроєкти, що мають на меті запровадження спеціального правового режиму Defence City – для підтримки вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Документи передбачають податкові, митні та бюджетні пільги для учасників спеціального режиму – до 2036 року.

Водночас авіаційна галузь забила на сполох через ігнорування її позиції при формуванні режиму Defence City, а також через занадто жорсткі критерії для резидентів, які б не змогли виконати навіть такі флагмани авіації як "Антонов" та "Мотор Січ". Авіаційні підприємства через Аерокосмічну асоціацію України подавали і адвокували відповідні правки на підтримку галузі, надавали змістовні аргументи.

За словами нардепки Ніни Южаніної, включення основних авіаційних компаній до спеціального режиму вважається беззаперечно необхідним.

Своєю чергою, депутат Михайло Цимбалюк, коментуючи авіацію у Defence City, заявив, що державна підтримка важлива для підприємств усіх форм власності, адже саме в синергії вони здатні відновити могутність України в авіабудуванні.

Додамо

У розпорядженні УНН опинився перелік поправок до одного із законопроєктів про створення Defence City, поданих народними депутатами до другого читання. Пропонується розширити перелік резидентів, включивши підприємства літакобудування, що підпадають під дію Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості". Це дозволить офіційно включити до Defence City авіапідприємства, визначені Кабміном як критично важливі для економіки та оборони.

Щодо порогу доходу від оборонної діяльності, який є входом до Defence City, пропонується знизити вимогу до 40-50%, враховувати річний, а не лише квартальний дохід, та включати в оборонний дохід виробництво й обслуговування авіатехніки, двигунів і компонентів. Без цього залишитися поза спецрежимом і втратити податкові пільги ризикують навіть гіганти на кшталт ДП "Антонов". Також пропонується включати до Defence City підприємства, які беруть участь у міжнародних контрактах з експорту військових або подвійних технологій.

Крім того, йдеться про скасування обмежень щодо наявності податкового боргу, прострочення виконання контрактів або виплати дивідендів, оскільки у воєнних умовах це не завжди свідчить про ненадійність. На діяльність впливають обстріли, релокація та перебої постачання. Натомість пропонується дозволяти включення до Defence City таких підприємств за умови погашення боргу протягом трьох років.

Інші поправки передбачають розширення податкових пільг на літакобудування (за умови реінвестування), митні преференції для критично важливого імпорту, державні гарантії та страхування експортних контрактів. Уточнюються й умови повернення пільг у разі втрати відповідності критеріям, зокрема заборона ретроспективних санкцій. Вивільнені кошти мають спрямовуватися на розвиток виробництва, модернізацію, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, впровадження нових технологій, підвищення кваліфікації персоналу та придбання прав інтелектуальної власності у сфері літакобудування.

Чи врахує парламент подані правки щодо авіаційного сектору – покаже час. Водночас зволікання або ігнорування потреб галузі може мати критичні наслідки: від неможливості забезпечувати технічну справність авіації ЗСУ до остаточного занепаду українського авіабудування та відтоку кваліфікованих кадрів.