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Тестирование приложения «Мрия» прошло в школах по всей Украине - Федоров

Тестирование приложения «Мрия» прошло в школах по всей Украине - Федоров

Киев  •  УНН

 • 4328 просмотра

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В школах Украины завершилось бета-тестирование образовательного приложения «Мрия», где учителя выставили 560 тыс. оценок. Федоров анонсировал расширение функционала на дошкольное образование и университеты до 2025 года.

Тест приложения «Мрия» уже прошел по всем школам Украины, что позволило понять, что работает хорошо, а что нужно еще улучшить. Сейчас учителя уже выставили 560 тыс. оценок в приложении, а еще 4000 оценок было поставлено «карандашом».

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Важно, что мы тестировали «Мрию» по всей Украине - это и Николаевщина, и Одесская область, Киевщина, Киев, Ивано-Франковск, Днепропетровщина. То есть мы пытались пройти комплексное бета-тестирование, очень важно, что есть прифронтовые регионы. По факту мы поняли, что работает хорошо, что нужно еще улучшить

- сказал Федоров.

Он отметил, что по статистике учителя уже выставили 560 тыс. оценок, отдельно выставили оценку «карандашом» (возможность выставлять оценку, чтобы потом ее изменить) почти 4000 раз, 246 тыс. раз учителя воспользовались календарно-тематическим планом, 120 тыс. раз родители проверили как дела в школе в результатах обучения.

Мы видим, что даже на бета-тесте, что мы достигаем наших целей - упростить бюрократию для учителей, сделать так, чтобы родители еще больше интересовались обучением детей и помогали им развивать образовательную траекторию, а дети также получали удобные функции в смартфоне, где не нужно тратить свое время и искать различные задачи

- добавил Федоров. 

По его словам, в течение 2025 году к приложению «Мрия» присоединится несколько тысяч школ.

Мы разрабатываем функционал и возможности использования родителями, детьми, педагогами в дошкольном учреждении «Мрії» и в дальнейшем это также могут быть университеты. Сейчас работаем над дошкольным образованием, это наш приоритет. После того, как мы среднее образование сможем уже финально реализовать, а дальше будем браться за университеты

- отметил министр. 

Напомним,

В прошлом году Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с учениками и педагогами 1 сентября представил новое образовательное цифровое приложение «Мрия», которым смогут пользоваться ученики, учителя и родители в Украине и за рубежом.

2 сентября первые 40 школ присоединились к приложению «Мрия», а всего на старте уже было 100 тыс. пользователей в разных частях Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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