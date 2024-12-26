Тестирование приложения «Мрия» прошло в школах по всей Украине - Федоров

Тест приложения «Мрия» уже прошел по всем школам Украины, что позволило понять, что работает хорошо, а что нужно еще улучшить. Сейчас учителя уже выставили 560 тыс. оценок в приложении, а еще 4000 оценок было поставлено «карандашом».

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Важно, что мы тестировали «Мрию» по всей Украине - это и Николаевщина, и Одесская область, Киевщина, Киев, Ивано-Франковск, Днепропетровщина. То есть мы пытались пройти комплексное бета-тестирование, очень важно, что есть прифронтовые регионы. По факту мы поняли, что работает хорошо, что нужно еще улучшить

Он отметил, что по статистике учителя уже выставили 560 тыс. оценок, отдельно выставили оценку «карандашом» (возможность выставлять оценку, чтобы потом ее изменить) почти 4000 раз, 246 тыс. раз учителя воспользовались календарно-тематическим планом, 120 тыс. раз родители проверили как дела в школе в результатах обучения.

Мы видим, что даже на бета-тесте, что мы достигаем наших целей - упростить бюрократию для учителей, сделать так, чтобы родители еще больше интересовались обучением детей и помогали им развивать образовательную траекторию, а дети также получали удобные функции в смартфоне, где не нужно тратить свое время и искать различные задачи

По его словам, в течение 2025 году к приложению «Мрия» присоединится несколько тысяч школ.

Мы разрабатываем функционал и возможности использования родителями, детьми, педагогами в дошкольном учреждении «Мрії» и в дальнейшем это также могут быть университеты. Сейчас работаем над дошкольным образованием, это наш приоритет. После того, как мы среднее образование сможем уже финально реализовать, а дальше будем браться за университеты