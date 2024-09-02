Перші 40 шкіл приєдналися до “Мрії”: Зеленський представив новий застосунок

Відсьогодні, 2 вересня, перші 40 шкіл приєдналися до застосунку "Мрія", а загалом на старті вже є 100 тис. користувачів у різних частинах України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час презентації застосунку, передає УНН.

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Відсьогодні перші 40 шкіл приєдналися до "Мрії". Загалом на старті вже є 100 тисяч користувачів у різних частинах нашої держави, і зокрема тут, у Запоріжжі. Але мають можливість приєднатися всі школи України. Я вдячний усім в команді нашої держави, хто працював заради "Мрії". Як би складно не було, ми захищаємось від ворога, зміцнюємо нашу державу, додаємо Україні можливостей. І ми робимо все, щоб Україна й кожен в Україні дійсно могли реалізувати свою мрію – мрію про мирне, сучасне та вільне життя всієї нашої держави й усіх наших людей. І кожної української дитини - сказав Зеленський.

Він зазначив, що застосунок зможе реально модернізувати нашу українську шкільну освіту, дати дітям максимум позитиву від навчання у школі, дати батькам максимум розуміння того, що відбувається у школі та дати вчителю максимум свободи будувати навчання, і будувати його ефективно.

"Мрія" – це окремий застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи. Тобто смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати всім процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів. У застосунку школярі отримають ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент. Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування - додав Зеленський.

Нагадаємо

Понад 2 тисячі вчителів розпочали навчання для роботи з новим застосунком застосунок "Мрія". З 2 вересня 40 пілотних шкіл у 6 регіонах та Києві розпочнуть навчальний рік із цією системою.