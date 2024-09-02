Перші 40 шкіл приєдналися до “Мрії”: Зеленський представив новий застосунок
Київ • УНН
Президент України представив новий освітній застосунок "Мрія". До нього вже приєдналися 40 шкіл, а загальна кількість користувачів сягає 100 тисяч у різних регіонах країни.
Відсьогодні, 2 вересня, перші 40 шкіл приєдналися до застосунку "Мрія", а загалом на старті вже є 100 тис. користувачів у різних частинах України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час презентації застосунку, передає УНН.
Деталі
Відсьогодні перші 40 шкіл приєдналися до "Мрії". Загалом на старті вже є 100 тисяч користувачів у різних частинах нашої держави, і зокрема тут, у Запоріжжі. Але мають можливість приєднатися всі школи України. Я вдячний усім в команді нашої держави, хто працював заради "Мрії". Як би складно не було, ми захищаємось від ворога, зміцнюємо нашу державу, додаємо Україні можливостей. І ми робимо все, щоб Україна й кожен в Україні дійсно могли реалізувати свою мрію – мрію про мирне, сучасне та вільне життя всієї нашої держави й усіх наших людей. І кожної української дитини
Він зазначив, що застосунок зможе реально модернізувати нашу українську шкільну освіту, дати дітям максимум позитиву від навчання у школі, дати батькам максимум розуміння того, що відбувається у школі та дати вчителю максимум свободи будувати навчання, і будувати його ефективно.
"Мрія" – це окремий застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи. Тобто смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати всім процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів. У застосунку школярі отримають ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент. Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування
Нагадаємо
Понад 2 тисячі вчителів розпочали навчання для роботи з новим застосунком застосунок "Мрія". З 2 вересня 40 пілотних шкіл у 6 регіонах та Києві розпочнуть навчальний рік із цією системою.