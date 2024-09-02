Первые 40 школ присоединились к «Мечте»: Зеленский представил новое приложение

С сегодняшнего дня, 2 августа, первые 40 школ присоединились к приложению «Мрия», а всего на старте уже есть 100 тыс. пользователей в разных частях Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации приложения, передает УНН.

Детали

С сегодняшнего дня первые 40 школ присоединились к «Мечте». Всего на старте уже есть 100 тысяч пользователей в разных частях нашего государства, и в частности здесь, в Запорожье. Но имеют возможность присоединиться все школы Украины. Я благодарен всем в команде нашего государства, кто работал ради «Мечты». Как бы сложно ни было, мы защищаемся от врага, укрепляем наше государство, добавляем Украине возможностей. И мы делаем все, чтобы Украина и каждый в Украине действительно могли реализовать свою мечту - мечту о мирной, современной и свободной жизни всего нашего государства и всех наших людей. И каждого украинского ребенка - сказал Зеленский.

Он отметил, что приложение сможет реально модернизировать наше украинское школьное образование, дать детям максимум позитива от обучения в школе, дать родителям максимум понимания того, что происходит в школе и дать учителю максимум свободы строить обучение, и строить его эффективно.

«Мрия» - это отдельное приложение для детей, родителей и учителей и веб-портал для педагогов и администрации школы. То есть смартфон позволит легче и эффективнее управлять всем процессом обучения. Вебпортал позволит убрать всю бюрократию и планировать и управлять учебным процессом быстрее и без никому ненужных бумаг. В приложении школьники получат ID-карту, смогут выполнять учебные задания, качественнее планировать свой день, находить и просматривать образовательный контент. Родители смогут видеть, как ребенок учится. Учителя смогут формировать учебные планы и расписание, заполнять журналы, определяться с домашним заданием, дополнительными материалами, ставить оценки и обозначать посещения - добавил Зеленский.

Напомним,

Более 2 тысяч учителей начали обучение для работы с новым приложением приложение «Мрия». Со 2 сентября 40 пилотных школ в 6 регионах и Киеве начнут учебный год с этой системой.