Участники международного транспортного форума посетили Киевщину: Кравченко показал последствия российской агрессии

Глава Киевской ОВА показал представителям стран-участниц международного транспортного форума последствия российской агрессии в аэропорту Гостомель, где был уничтожен самолет "Мрия", и последствия в Ирпене.

Об этом Кравченко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

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Участники межправительственной организации Международный транспортный форум посетили Киевщину. Это представители 20 государств, Европейской комиссии и международных финансовых организаций, которые приняли участие в диалоге высокого уровня для Украины. Его цель-разработка совместных действенных механизмов для восстановления и развития транспортной инфраструктуры - сообщил Кравченко.

Он отметил, что международные партнеры воочию увидели последствия разрушений, вызванных российской агрессией, а также посетили аэропорт в Гостомеле, где с первых дней полномасштабного вторжения шли ожесточенные бои и уничтожен легендарный самолет "Мрия".

Также он рассказал, что участники побывали и на взорванном Романовском мосту в Ирпене, который называют "Дорогой жизни", где в 2022 году через него эвакуировались более 40 тысяч человек.

Рядом с ним, чтобы восстановить сообщение, уже построили новый. Но транспортных объектов, которые уничтожены в результате боевых действий, еще немало как в Украине в целом, так и в Киевской области в частности. И мы крайне нуждаемся в помощи международных партнеров. Оккупанты нанесли масштабный ущерб транспортной инфраструктуре. И это значительно усложняет логистику, экономическое развитие и передвижение людей - добавил Кравченко.

Напомним

В Буче, что в Киевской области, восстановили еще один пятиэтажный дом, который был поврежден в результате российского вторжения. Средства на капремонт выделили из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.