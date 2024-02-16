Правительство утвердило положение о функционировании образовательного приложения "Мрия"

Кабинет министров Украины утвердил положение о функционировании образовательного мобильного приложения "Мрия". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Утверждено Положение о функционировании образовательного мобильного приложения "Мрия", определяющее основные задачи, функциональные возможности, составляющие, механизм функционирования и субъектов образовательного мобильного приложения "Мрия", процедуру предоставления доступа к нему, а также порядок использования уникального общегосударственного идентификатора участника образовательного процесса (Мрия-ID) - написал Мельничук.

По его словам, внесены изменения в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг, утвержденного постановлением КМУ от 04.12.2019 N 1137, и Положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента", утвержденного постановлением КМУ от 02.12.2021 N 1255, с целью надлежащей технической реализации функционирования образовательного мобильного приложения "Мрия".

Дополнение

Ранее вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в Украине разработают образовательное приложение "Мрия", которое должно обеспечить равный доступ к знаниям каждому украинцу.