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Правительство утвердило положение о функционировании образовательного приложения "Мрия"

Правительство утвердило положение о функционировании образовательного приложения "Мрия"

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 14:14  •  8605 просмотра

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Правительство Украины утвердило положение, определяющее задачи, функции, составляющие и порядок работы образовательного мобильного приложения "Мрия" для обеспечения равного доступа украинцев к знаниям.

Кабинет министров Украины утвердил положение о функционировании образовательного мобильного приложения "Мрия". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Утверждено Положение о функционировании образовательного мобильного приложения "Мрия", определяющее основные задачи, функциональные возможности, составляющие, механизм функционирования и субъектов образовательного мобильного приложения "Мрия", процедуру предоставления доступа к нему, а также порядок использования уникального общегосударственного идентификатора участника образовательного процесса (Мрия-ID)

- написал Мельничук.

По его словам, внесены изменения в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг, утвержденного постановлением КМУ от 04.12.2019 N 1137, и Положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента", утвержденного постановлением КМУ от 02.12.2021 N 1255, с целью надлежащей технической реализации функционирования образовательного мобильного приложения "Мрия".

Дополнение

Ранее вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в Украине разработают образовательное приложение "Мрия", которое должно обеспечить равный доступ к знаниям каждому украинцу. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолитикаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
antonov-an-225-mriyaАнтонов Ан-225 Мрия
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The Government Approves Regulations on the Functioning of the Educational Application "Mriya"
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