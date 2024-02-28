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Google проведет структурные изменения из-за рисков, которые представляет ИИ

Google проведет структурные изменения из-за рисков, которые представляет ИИ

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 08:11  •  1495 просмотра

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Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил о необходимости структурных изменений в компании и более жесткого регулирования систем искусственного интеллекта после споров о предвзятых и абсурдных ответов чат-ботов Google.

Недавно чат-бот Gemini вызвал скраги пользователей, поскольку блокировал запросы на изображения белых людей и передавал абсурдные ответы. Генеральный директор Google Сундар Пичаи назвал неприемлемыми предвзятые ответы чат-ботов с искусственным интеллектом и объявил о необходимости проведения изменений. Об этом передает УНН с ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Руководитель Google Сундар Пичаи считает, что нужен глобальный набор правил использования ИИ, а также сообщил сотрудникам, что компания проведет структурные изменения после споров относительно исторических изображений и заблокированных запросов в ответах чат-бота.

Контекст

Версия ChatGPT на базе GPT-4 передает пользователям абсурдные ответы. В то же время инструмент Google Gemini страдает от чрезмерных ограничений, наложенных системой для создания изображений, представляющих людей. Также Gemini, основанный на самой современной технологии искусственного интеллекта компании, разозлил пользователей, создавая исторические изображения и блокируя запросы на изображения белых людей, - в эти выходные спор перерос в более широкую реакцию против ответов чат-бота на различные философские вопросы.

Apple отказывается от проекта беспилотного электромобиля28 февраля 2024, 03:26 • 20138 просмотров

Различные группы риска для систем ИИ

В будущем системы ИИ будут разделены на различные группы риска. Чем выше потенциальная опасность программы, тем выше должны быть требования. Есть надежда, что правила будут скопированы во всем мире.

На вопрос, много ли рабочих мест исчезнет из-за искусственного интеллекта, Сундар Пичаи ответил: "".

Прежде всего, я считаю, что искусственный интеллект создаст новые рабочие места". Например, вам понадобятся люди, "которые задают правильные вопросы большим языковым моделям. Возникнет совершенно новый тип профессий. Но, конечно, определенные виды работы также вытесняются. Вот почему мы как общество должны работать над повышением квалификации и обеспечивать переобучение людей, когда это необходимо. Нам нужно установить системы безопасности

- сказал Сундар Пичаи.

Напомним,

Google планирует перезапустить свой инструмент искусственного интеллекта, создающий изображения людей, в течение следующих нескольких недель. Об этом заявил генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. 

В Украине внедряют искусственный интеллект в сферу образованияи. В приложении "Мрия" будет библиотека видео, которые ИИ будет просматривать на предмет неприемлемого контента, и обучать детей эффективному использованию искусственного интеллекта, сообщил во вторник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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