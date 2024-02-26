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Google та ШІ: компанія анонсувала перезапуск інструмент для створення зображень Gemini AI

Київ • УНН

 • 23548 перегляди

Google планує перезапустити свій інструмент для створення зображень зі штучним інтелектом Gemini через кілька тижнів після відключення, щоб виправити неточності в згенерованих ним зображеннях.

Google та ШІ: компанія анонсувала перезапуск інструмент для створення зображень Gemini AI

Google планує перезапустити свій інструмент штучного інтелекту, що створює зображення людей, протягом наступних кількох тижнів. Про це заявив генеральний директор Google DeepMind Деміс Хассабіс на Всесвітньому мобільному конгресі в Барселоні. Його слова цитує Reuters, передає УНН.

Інструмент працював не так, як ми планували. … Ми вивели цю функцію в автономний режим, поки ми це виправляємо. Сподіваємося, що вона знову буде доступна онлайн у найближчі пару тижнів. 

— сказав Хассабіс.

Деталі

На початку цього місяця компанія Alphabet почала пропонувати генерацію зображень за допомогою своїх моделей Gemini AI. Деякі користувачі, однак, повідомили в соціальних мережах, що це створило історичні зображення, які іноді були неточними.

З моменту запуску ChatGPT OpenAI у листопаді 2022 року Google намагався виробляти програмне забезпечення ШІ, яке могло б конкурувати з програмним забезпеченням компанії, що підтримує Microsoft.

Коли рік тому Google випустив свій генеративний чат-бот зі штучним інтелектом Bard, він поділився неточною інформацією про фотографії планети за межами сонячної системи Землі в рекламному відео, що призвело до падіння його часток на цілих 9%.

Додатково

Раніше цього місяця Bard перейменували в Gemini, і Google запустив платні плани підписки, які користувачі могли оформити, аби мати кращий функціонал від моделі AI.

Google посилює боротьбу з дезінформацією напередодні виборів в ЄС - Reuters16.02.24, 12:03 • 20566 переглядiв

Нагадаємо

У січні Google додав два нові інструменти штучного інтелекту, які покращать функцію пошуку — Circle to Search та мультипошук. 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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