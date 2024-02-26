Google та ШІ: компанія анонсувала перезапуск інструмент для створення зображень Gemini AI

Google планує перезапустити свій інструмент штучного інтелекту, що створює зображення людей, протягом наступних кількох тижнів. Про це заявив генеральний директор Google DeepMind Деміс Хассабіс на Всесвітньому мобільному конгресі в Барселоні. Його слова цитує Reuters, передає УНН.

Інструмент працював не так, як ми планували. … Ми вивели цю функцію в автономний режим, поки ми це виправляємо. Сподіваємося, що вона знову буде доступна онлайн у найближчі пару тижнів.