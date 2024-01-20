У Google з'явились нові способи пошуку на основі ШІ
Київ • УНН
Компанія Google представила два нові інструменти пошуку, створені за допомогою штучного інтелекту, для покращення пошукової функціональності.
Google додав два нові інструменти штучного інтелекту, які покращать функцію пошуку — Circle to Search та мультипошук. Про це йдеться у блозі компанії, передає УНН.
Деталі
В компанії очікуються, що нововведення зробить пошук більш природним та інтуїтивно зрозумілим.
Користувачі деяких смартфонів Android зможуть обводити або виділяти елементи, які з'являються на екрані, щоб запитати Google про них за допомогою функції Circle to Search.
Її запустять 31 січня одразу по всьому світу, але тільки на деяких преміальних смартфонах Android починаючи з Pixel 8, Pixel 8 Pro і нової серії Samsung Galaxy S24.
Google Chrome автоматично перевірятиме безпеку паролів у фоновому режимі22.12.23, 13:17 • 34531 перегляд
Крім того, з'явиться також функція мультипошук - користувачі зможуть навести камеру (або завантажити фотографію чи скриншот) і одразу поставити запитання через Google.
Наприклад, людина бачить незнайому їй настільну гру та запитує Google, як у неї грати — і отримує огляд на основі даних штучного інтелекту, який об'єднає найрелевантнішу інформацію з усього інтернету.
У Google впевнені, що це дасть можливість ставити складніші запитання або уточнити нюанси про те, що користувач бачить, а також швидко знаходити й розуміти ключову інформацію.
Нагадаємо
Google у межах заходів зі скорочення витрат звільнив сотні співробітників, які працювали над апаратним забезпеченням, голосовою допомогою та інженерними командами.