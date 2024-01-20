В Google появились новые способы поиска на основе ИИ
Киев • УНН
Компания Google представила два новых инструмента поиска, созданные с помощью искусственного интеллекта, для улучшения поисковой функциональности.
Google добавил два новых инструмента искусственного интеллекта, которые улучшат функцию поиска - Circle to Search и мультипоиск. Об этом говорится в блоге компании, передает УНН.
Детали
В компании ожидаются, что нововведение сделает поиск более естественным и интуитивно понятным.
Пользователи некоторых смартфонов Android смогут обводить или выделять элементы, которые появляются на экране, чтобы спросить Google о них с помощью функции Circle to Search.
Ее запустят 31 января сразу по всему миру, но только на некоторых премиальных смартфонах Android начиная с Pixel 8, Pixel 8 Pro и новой серии Samsung Galaxy S24.
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Кроме того, появится также функция мультипоиска - пользователи смогут навести камеру (или загрузить фотографию или скриншот) и сразу задать вопрос через Google.
Например, человек видит незнакомую ему настольную игру и спрашивает Google, как в нее играть - и получает обзор на основе данных искусственного интеллекта, который объединит самую релевантную информацию со всего интернета.
В Google уверены, что это даст возможность задавать более сложные вопросы или уточнить нюансы о том, что пользователь видит, а также быстро находить и понимать ключевую информацию.
Напомним,
Google в рамках мер по сокращению расходов уволил сотни сотрудников, которые работали над аппаратным обеспечением, голосовой помощью и инженерными командами.
В Google появились новые способы поиска на основе ИИ
Компания Google представила два новых инструмента поиска, созданные с помощью искусственного интеллекта, для улучшения поисковой функциональности.
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