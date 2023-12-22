Google Chrome автоматически будет проверять безопасность паролей в фоновом режиме

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Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
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россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  138605 просмотра

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Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
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Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

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21 декабря  •  120245 просмотра

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The Wall Street Journal сообщает, что секретарь Совета безопасности россии николай патрушев организовал убийство основателя ЧВК "Вагнера" евгения пригожина, согласно данным западных разведок. Самолет пригожина якобы был взорван, что привело к авиакатастрофе, в которой погибли все десять человек, находившихся на борту.

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Япония согласилась передать США десятки ракет-перехватчиков Patriot из своих запасов, что, в свою очередь, усилит глобальные возможности противовоздушной обороны, в том числе и в Украине. Это знаменует собой исторический сдвиг в оборонной политике Японии.

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