Google Chrome автоматически будет проверять безопасность паролей в фоновом режиме

Отныне Google Chrome будет автоматически в фоновом режиме проверять, не скомпрометированы ли сохраненные пароли в интернете. Об этом со ссылкой на блог компании, передает УНН.

Детали

После обновления функция проверки безопасности Google Safety Check которая, среди прочего, проверяет интернет на предмет компрометации сохраненных паролей, теперь будет работать автоматически в фоновом режиме на рабочем столе.

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В компании объясняют, что постоянные проверки могут означать, что вы получите предупреждение о пароле, который вам следует изменить раньше, чем это было бы сделано до нововведения.

Safety Check также отслеживает подозрительные расширения или разрешения сайтов, на которые вам нужно обратить внимание, и вы можете реагировать на уведомления Safety Check из меню с тремя точками в Chrome.

Кроме того, Google заявляет, что Safety Check может отозвать разрешения сайта, если вы не посещали его в течение длительного времени.

Дополнение

Google также анонсировал будущую функцию для групп вкладок Chrome, также на рабочем столе: Chrome позволит вам сохранять группы вкладок, чтобы вы могли использовать эти группы на разных устройствах, что может быть удобно, когда вы переходите с компьютера дома на ноутбук во время путешествия.

В компании уверяют, что эта функция будет запущена в течение следующих нескольких недель.

Напомним,

Почти две трети от 100 миллионов канадских долларов, которые американская компания Google ежегодно выплачивает канадским СМИ, получит сегмент канадских печатных изданий.

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