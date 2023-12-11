Google раскрыл топ поисковых запросов в Украине за 2023 год: что в списке

Google традиционно в конце года представил итоговый рейтинг запросов, которые чаще всего искали украинцы в поисковике и к каким темам больше всего рос интерес в течение 2023 года, пишет УНН.

Детали

Среди определяющих моментов года, как сообщается, первую позицию занял запрос "Карта воздушных тревог". На втором месте был запрос "График отключения света", а на третьем - Пригожин.

Также среди трендовых запросов года - Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.

В рейтинге персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, первую строчку занял министр обороны Украины Рустем Умеров. Украинцы также интересовались такими людьми, как Спартак Суббота, Александр Усик, Кирилл Буданов и Ирина Фарион.

Что касается людей, которые ушли навсегда в 2023 году, больше всего запросов было о Евгении Пригожине, Нине Матвиенко и Денисе Монастырском.

В категории "Фильмы" в 2023 году украинцев больше всего заинтересовал новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Также в первой десятке - "Аватар 2: Путь воды", украинская анимация "Мавка", самый кассовый фильм года в мире "Барби" и трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург".

Среди телевизионных сериалов лидером стал сериал "Венздей". Кроме того, украинцы в этом году искали новые сезоны сериалов "Хороший врач", "Домик на счастье" и "Ведьмак", а также турецкие драматические сериалы "Кровавые цветы" и "Зимородок".

В категории "Покупка года" украинцы больше всего интересовались, где купить калий йодид. Также среди топовых запросов по покупкам - лидер прошлого года генератор, онлайн билеты на Укрзализныцю, новая модель iPhone и повербанк.

В 2023 году украинские пользователи искали, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ. Также украинцы пытались выяснить значение слов "Редан", "Макеба" и "ИПСО".

Полностью список запросов 2023 года, популярность которых больше всего выросла в Украине за год, выглядит так:

Определяющие моменты года:

· Карта воздушных тревог

· График отключения света

· Пригожин

· ChatGPT

· Оппенгеймер

· Deep State

· Израиль

· Соледар

· Каховская ГЭС

· Евровидение 2023

Персона, интерес к которой рос больше всего:

· Рустем Умеров

· Спартак Суббота

· Алексей Арестович

· Александр Усик

· Владимир Путин

· Михаил Мудрик

· Кирилл Буданов

· Дмитрий Линартович

· Ирина Фарион

· Гарик Бирча

Ушли навсегда:

· Евгений Пригожин

· Нина Матвиенко

· Денис Монастырский

· Владлен Татарский

· Валентин Юдашкин

· Мэттью Перри

· Тото Кутуньо

· Сергей Сивохо

· Вахтанг Кикабидзе

· Тина Тернер

Вопрос: "Что такое?"

· Гепатит А

· Хамас

· РЭБ

· Редан

· Каб

· Сектор Газа

· Промзона

· Макеба

· Ипсо

· Кассетные боеприпасы

Покупка:

· Калий йодид

· Генератор

· Укрзализныця билеты онлайн

· Айфон 15

· Повербанк

· Немесил

· Аэрогриль

· Старлинк

· 20 гривен к годовщине войны

· Лампа на аккумуляторе

Фильм:

· Оппенгеймер

· Аватар 2: Путь воды

· Мавка

· Форсаж 10

· Джон Уик 4

· Барби

· Пять ночей у Фредди

· Люксембург, Люксембург

· Чебурашка

· Часовые галактики 3

Сериал:

· Венздей

· Хороший врач

· Кровавые цветы

· Домик к счастью 4 сезон

· Мандолорец

· Зимородок

· Слово пацана

· Король Талсы

· Джинни и Джорджия 2 сезон

· Ведьмак 3 сезон