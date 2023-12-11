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Google раскрыл топ поисковых запросов в Украине за 2023 год: что в списке

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 11:59  •  17361 просмотра

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Самыми популярными запросами в Google в Украине в 2023 году были "Карта воздушной тревоги", "График отключения электроэнергии" и "Пригожин". Наибольший интерес среди людей вызвал министр обороны Рустем Умеров.

Google традиционно в конце года представил итоговый рейтинг запросов, которые чаще всего искали украинцы в поисковике и к каким темам больше всего рос интерес в течение 2023 года, пишет УНН.

Детали

Среди определяющих моментов года, как сообщается, первую позицию занял запрос "Карта воздушных тревог". На втором месте был запрос "График отключения света", а на третьем - Пригожин.

Также среди трендовых запросов года - Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.

В рейтинге персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, первую строчку занял министр обороны Украины Рустем Умеров. Украинцы также интересовались такими людьми, как Спартак Суббота, Александр Усик, Кирилл Буданов и Ирина Фарион.

Что касается людей, которые ушли навсегда в 2023 году, больше всего запросов было о Евгении Пригожине, Нине Матвиенко и Денисе Монастырском.

В категории "Фильмы" в 2023 году украинцев больше всего заинтересовал новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Также в первой десятке - "Аватар 2: Путь воды", украинская анимация "Мавка", самый кассовый фильм года в мире "Барби" и трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург".

Среди телевизионных сериалов лидером стал сериал "Венздей". Кроме того, украинцы в этом году искали новые сезоны сериалов "Хороший врач", "Домик на счастье" и "Ведьмак", а также турецкие драматические сериалы "Кровавые цветы" и "Зимородок".

В категории "Покупка года" украинцы больше всего интересовались, где купить калий йодид. Также среди топовых запросов по покупкам - лидер прошлого года генератор, онлайн билеты на Укрзализныцю, новая модель iPhone и повербанк.

В 2023 году украинские пользователи искали, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ. Также украинцы пытались выяснить значение слов "Редан", "Макеба" и "ИПСО".

Полностью список запросов 2023 года, популярность которых больше всего выросла в Украине за год, выглядит так: 

Определяющие моменты года:

·       Карта воздушных тревог

·       График отключения света

·       Пригожин

·       ChatGPT

·       Оппенгеймер

·       Deep State

·       Израиль

·       Соледар

·       Каховская ГЭС

·       Евровидение 2023

Персона, интерес к которой рос больше всего:

·       Рустем Умеров

·       Спартак Суббота

·       Алексей Арестович

·       Александр Усик

·       Владимир Путин

·       Михаил Мудрик

·       Кирилл Буданов

·       Дмитрий Линартович

·       Ирина Фарион

·       Гарик Бирча

Ушли навсегда:

·       Евгений Пригожин

·       Нина Матвиенко

·       Денис Монастырский

·       Владлен Татарский

·       Валентин Юдашкин

·       Мэттью Перри

·       Тото Кутуньо

·       Сергей Сивохо

·       Вахтанг Кикабидзе

·       Тина Тернер

Вопрос: "Что такое?"

·       Гепатит А

·       Хамас

·       РЭБ

·       Редан

·       Каб

·       Сектор Газа

·       Промзона

·       Макеба

·       Ипсо

·       Кассетные боеприпасы

Покупка:

·       Калий йодид

·       Генератор

·       Укрзализныця билеты онлайн

·       Айфон 15

·       Повербанк

·       Немесил

·       Аэрогриль

·       Старлинк

·       20 гривен к годовщине войны

·       Лампа на аккумуляторе

Фильм:

·      Оппенгеймер

·       Аватар 2: Путь воды

·       Мавка

·       Форсаж 10

·       Джон Уик 4

·       Барби

·       Пять ночей у Фредди

·       Люксембург, Люксембург

·       Чебурашка

·       Часовые галактики 3

Сериал:

·       Венздей

·       Хороший врач

·       Кровавые цветы

·       Домик к счастью 4 сезон

·       Мандолорец

·       Зимородок

·       Слово пацана

·       Король Талсы

·       Джинни и Джорджия 2 сезон

·       Ведьмак 3 сезон

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Google розкрив топ пошукових запитів в Україні за 2023 рік: що у списку
Google reveals top search queries in Ukraine for 2023: what's on the list
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Google раскрыл топ поисковых запросов в Украине за 2023 год: что в списке

Самыми популярными запросами в Google в Украине в 2023 году были "Карта воздушной тревоги", "График отключения электроэнергии" и "Пригожин". Наибольший интерес среди людей вызвал министр обороны Рустем Умеров.

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