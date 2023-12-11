Google раскрыл топ поисковых запросов в Украине за 2023 год: что в списке
Киев • УНН
Самыми популярными запросами в Google в Украине в 2023 году были "Карта воздушной тревоги", "График отключения электроэнергии" и "Пригожин". Наибольший интерес среди людей вызвал министр обороны Рустем Умеров.
Google традиционно в конце года представил итоговый рейтинг запросов, которые чаще всего искали украинцы в поисковике и к каким темам больше всего рос интерес в течение 2023 года, пишет УНН.
Детали
Среди определяющих моментов года, как сообщается, первую позицию занял запрос "Карта воздушных тревог". На втором месте был запрос "График отключения света", а на третьем - Пригожин.
Также среди трендовых запросов года - Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.
В рейтинге персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, первую строчку занял министр обороны Украины Рустем Умеров. Украинцы также интересовались такими людьми, как Спартак Суббота, Александр Усик, Кирилл Буданов и Ирина Фарион.
Что касается людей, которые ушли навсегда в 2023 году, больше всего запросов было о Евгении Пригожине, Нине Матвиенко и Денисе Монастырском.
В категории "Фильмы" в 2023 году украинцев больше всего заинтересовал новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Также в первой десятке - "Аватар 2: Путь воды", украинская анимация "Мавка", самый кассовый фильм года в мире "Барби" и трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург".
Среди телевизионных сериалов лидером стал сериал "Венздей". Кроме того, украинцы в этом году искали новые сезоны сериалов "Хороший врач", "Домик на счастье" и "Ведьмак", а также турецкие драматические сериалы "Кровавые цветы" и "Зимородок".
В категории "Покупка года" украинцы больше всего интересовались, где купить калий йодид. Также среди топовых запросов по покупкам - лидер прошлого года генератор, онлайн билеты на Укрзализныцю, новая модель iPhone и повербанк.
В 2023 году украинские пользователи искали, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ. Также украинцы пытались выяснить значение слов "Редан", "Макеба" и "ИПСО".
Полностью список запросов 2023 года, популярность которых больше всего выросла в Украине за год, выглядит так:
Определяющие моменты года:
· Карта воздушных тревог
· График отключения света
· Пригожин
· ChatGPT
· Оппенгеймер
· Deep State
· Израиль
· Соледар
· Каховская ГЭС
· Евровидение 2023
Персона, интерес к которой рос больше всего:
· Рустем Умеров
· Спартак Суббота
· Алексей Арестович
· Александр Усик
· Владимир Путин
· Михаил Мудрик
· Кирилл Буданов
· Дмитрий Линартович
· Ирина Фарион
· Гарик Бирча
Ушли навсегда:
· Евгений Пригожин
· Нина Матвиенко
· Денис Монастырский
· Владлен Татарский
· Валентин Юдашкин
· Мэттью Перри
· Тото Кутуньо
· Сергей Сивохо
· Вахтанг Кикабидзе
· Тина Тернер
Вопрос: "Что такое?"
· Гепатит А
· Хамас
· РЭБ
· Редан
· Каб
· Сектор Газа
· Промзона
· Макеба
· Ипсо
· Кассетные боеприпасы
Покупка:
· Калий йодид
· Генератор
· Укрзализныця билеты онлайн
· Айфон 15
· Повербанк
· Немесил
· Аэрогриль
· Старлинк
· 20 гривен к годовщине войны
· Лампа на аккумуляторе
Фильм:
· Оппенгеймер
· Аватар 2: Путь воды
· Мавка
· Форсаж 10
· Джон Уик 4
· Барби
· Пять ночей у Фредди
· Люксембург, Люксембург
· Чебурашка
· Часовые галактики 3
Сериал:
· Венздей
· Хороший врач
· Кровавые цветы
· Домик к счастью 4 сезон
· Мандолорец
· Зимородок
· Слово пацана
· Король Талсы
· Джинни и Джорджия 2 сезон
· Ведьмак 3 сезон
Google раскрыл топ поисковых запросов в Украине за 2023 год: что в списке
Самыми популярными запросами в Google в Украине в 2023 году были "Карта воздушной тревоги", "График отключения электроэнергии" и "Пригожин". Наибольший интерес среди людей вызвал министр обороны Рустем Умеров.
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