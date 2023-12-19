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Google выплатит $700 млн американским клиентам: об этом говорится в мировом соглашении по Play Store

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 09:44  •  17106 просмотра

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Google выплатит $700 миллионов для урегулирования судебного иска относительно монополии Play Store, из которых $630 миллионов - американским потребителям и $70 миллионов - государственным фондам. Соответствующие потребители получат не менее 2 долларов каждый.

Компания Google заявила, что выплатит $700 млн - $630 млн американским потребителям и $70 млн в фонд, используемый штатами США - в рамках соглашения по Play Store, достигнутого в сентябре. Об этом сообщает агентство Reuters и передает УНН.

Детали

В сентябре компания Google достигла предварительного урегулирования по коллективному иску штатов США и потребителей, поданным в 2021 году. В иске речь шла о монополии Google на распространение приложений на Android через Play Store.

Сегодня поисковый гигант обнародовал детали сделки:

Google выплатит 630 миллионов долларов в фонд урегулирования для потребителей и 70 миллионов долларов в фонд, который будет использоваться штатами. Согласно договору, соответствующие потребители получат по меньшей мере 2 доллара и могут получить дополнительные выплаты в зависимости от того, сколько они потратили в Google Play в период с 16 августа 2016 года по 30 сентября 2023 года.

К соглашению присоединились все 50 штатов, округ Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

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Контекст

Ранее компанию Google обвинили в завышении цен для потребителей из-за незаконных ограничений на распространение приложений на устройствах Android и ненужные сборы за транзакции внутри приложений.

Также, в ноябре 2022 года Google запустил пилотную программу выставления счетов по выбору пользователя в США, которая позволила разработчикам использовать альтернативные методы оплаты для покупки в программе.

Сегодня компания заявила, что расширит программу в стране в рамках урегулирования. Google сообщил, что разработчики смогут показывать разную стоимость покупки в приложении в зависимости от выбранного покупателем способа оплаты.

Компания также сообщила, что сделает процесс боковой загрузки упрощенным; изменит систему уведомлений, связанную с боковой загрузкой.

В настоящее время пользователи видят всплывающее окно с предупреждающим текстом, когда они пытаются загрузить приложение. Это всплывающее окно перенаправляет пользователей на экран настроек, где они могут устанавливать приложения из "неизвестных источников". В рамках урегулирования Google должен будет объединить оба эти экраны.

Соглашение предусматривает, что компания должна будет поддерживать этот поток приложений в течение по меньшей мере пяти лет, не меняя его.

Напомним,

Канадские печатные СМИ получат две трети выплат от Google новостным изданиям.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
Google виплатить $700 млн американським клієнтам: про це йдеться у мировій угоді щодо Play Store
Google will pay $700 million to American customers: this is stated in the settlement agreement on the Play Store
Новости по теме

Google выплатит $700 млн американским клиентам: об этом говорится в мировом соглашении по Play Store

Google выплатит $700 миллионов для урегулирования судебного иска относительно монополии Play Store, из которых $630 миллионов - американским потребителям и $70 миллионов - государственным фондам. Соответствующие потребители получат не менее 2 долларов каждый.

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