Google посилює боротьбу з дезінформацією напередодні виборів в ЄС - Reuters

ukenru
19:41 • 37752 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87708 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111755 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113894 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228129 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155204 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145797 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132241 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121648 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112837 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6 м/с
75 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124320 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130121 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134397 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110130 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51908 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228129 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384447 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439852 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448287 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357755 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111755 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130121 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124320 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98314 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107636 перегляди
Актуальне
Google посилює боротьбу з дезінформацією напередодні виборів в ЄС - Reuters

Google посилює боротьбу з дезінформацією напередодні виборів в ЄС - Reuters

Київ • УНН

 • 20565 перегляди

Google планує запустити кампанію з використанням анімованих оголошень на таких платформах, як TikTok і YouTube, у п'яти країнах ЄС для боротьби з дезінформацією напередодні виборів до Європейського парламенту 2024 року.

Напередодні парламентських виборів у Європейському Союзі компанія Google планує запустити кампанію з боротьби з дезінформацією в п'яти країнах ЄС. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що цього тижня набирає чинності  європейський закон про цифрові послуги. Він вимагає від великих онлайн-платформ і пошукових систем робити більше для боротьби з незаконним контентом і ризиками для громадської безпеки.

Тож з цієї весни внутрішній підрозділ Google Jigsaw, який працює для боротьби із загрозами для суспільства, запустить серію анімованої реклами на таких платформах, як TikTok і YouTube, у п'яти країнах ЄС: Бельгії, Франції, Німеччині, Італії та Польщі.

TikTok посилить боротьбу з дезінформацією у застосунку напередодні виборів в ЄС14.02.24, 17:55 • 23356 переглядiв

У рекламі будуть представлені так звані методи "пребункінгу", розроблені у партнерстві з дослідниками з Кембриджського та Брістольського університетів, спрямовані на те, щоб допомогти глядачам ідентифікувати маніпулятивний контент до того, як вони з ним зіткнуться.

Глядачам, які переглядають рекламу на YouTube, буде запропоновано заповнити коротку анкету з кількома варіантами відповідей, щоб оцінити, що вони дізналися про дезінформацію.

Зазначається, що реклама Jigsaw буде перекладена на всі 24 офіційні мови ЄС.

Ми витратили так багато часу на ці справді поляризовані дебати. На карту поставлена наша демократія, і температура стає все вищою і вищою. Пребункинг – це єдина техніка, принаймні з усіх, які я бачив, яка однаково ефективно працює в усьому політичному спектрі

- пояснила керівниця відділу досліджень Jigsaw.

Вона також впевнена, що інші заходи боротьби з дезінформацією, такі як перевірка фактів, можуть посилити поляризацію, оскільки вони з'являються після того, як інформація вже поширилася.

Кампанія триватиме щонайменше один місяць із метою її розширення залежно від охоплення та ефективності.Очікується, що результати кампанії, включаючи відповіді на опитування та кількість охоплених людей, будуть опубліковані влітку 2024 року.

Доповнення 

Зазначається, що лише минулого місяця розслідування, проведене Службою зовнішніх справ ЄС, виявило 750 випадків навмисного поширення іноземними суб'єктами оманливої інформації.  У багатьох з них йшлося про підтримку вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо

Франція викрила російську пропагандистську мережу, яка транслювала проросійську дезінформацію у понад 200 ЗМІ, спрямовану на підрив підтримки України з боку Заходу.

У 2024 році на вибори в 50 країнах прийдуть понад 2 мільярди людей15.02.24, 16:23 • 24759 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Політика
tiktokTikTok
reutersReuters
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
frantsiiaФранція
belhiiaБельгія
italiiaІталія
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна
youtubeYouTube
googleGoogle
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74