Google посилює боротьбу з дезінформацією напередодні виборів в ЄС - Reuters

Напередодні парламентських виборів у Європейському Союзі компанія Google планує запустити кампанію з боротьби з дезінформацією в п'яти країнах ЄС. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що цього тижня набирає чинності європейський закон про цифрові послуги. Він вимагає від великих онлайн-платформ і пошукових систем робити більше для боротьби з незаконним контентом і ризиками для громадської безпеки.

Тож з цієї весни внутрішній підрозділ Google Jigsaw, який працює для боротьби із загрозами для суспільства, запустить серію анімованої реклами на таких платформах, як TikTok і YouTube, у п'яти країнах ЄС: Бельгії, Франції, Німеччині, Італії та Польщі.

TikTok посилить боротьбу з дезінформацією у застосунку напередодні виборів в ЄС

У рекламі будуть представлені так звані методи "пребункінгу", розроблені у партнерстві з дослідниками з Кембриджського та Брістольського університетів, спрямовані на те, щоб допомогти глядачам ідентифікувати маніпулятивний контент до того, як вони з ним зіткнуться.

Глядачам, які переглядають рекламу на YouTube, буде запропоновано заповнити коротку анкету з кількома варіантами відповідей, щоб оцінити, що вони дізналися про дезінформацію.

Зазначається, що реклама Jigsaw буде перекладена на всі 24 офіційні мови ЄС.

Ми витратили так багато часу на ці справді поляризовані дебати. На карту поставлена наша демократія, і температура стає все вищою і вищою. Пребункинг – це єдина техніка, принаймні з усіх, які я бачив, яка однаково ефективно працює в усьому політичному спектрі - пояснила керівниця відділу досліджень Jigsaw.

Вона також впевнена, що інші заходи боротьби з дезінформацією, такі як перевірка фактів, можуть посилити поляризацію, оскільки вони з'являються після того, як інформація вже поширилася.

Кампанія триватиме щонайменше один місяць із метою її розширення залежно від охоплення та ефективності.Очікується, що результати кампанії, включаючи відповіді на опитування та кількість охоплених людей, будуть опубліковані влітку 2024 року.

Доповнення

Зазначається, що лише минулого місяця розслідування, проведене Службою зовнішніх справ ЄС, виявило 750 випадків навмисного поширення іноземними суб'єктами оманливої інформації. У багатьох з них йшлося про підтримку вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо

Франція викрила російську пропагандистську мережу, яка транслювала проросійську дезінформацію у понад 200 ЗМІ, спрямовану на підрив підтримки України з боку Заходу.

У 2024 році на вибори в 50 країнах прийдуть понад 2 мільярди людей