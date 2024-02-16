Google усиливает борьбу с дезинформацией накануне выборов в ЕС - Reuters
Google планирует запустить кампанию с использованием анимированных объявлений на таких платформах, как TikTok и YouTube, в пяти странах ЕС для борьбы с дезинформацией в преддверии выборов в Европейский парламент 2024 года.
Враг "размазан" по всей линии фронта: в ВСУ опровергли информацию о российском наступлении на Запорожье
В Вооруженных силах подчеркивают, что ситуация на Запорожском направлении остается стабильной, а российские войска распределены по всей линии фронта.
Рука кремля: почему за информационной атакой на Минобороны может лично стоять государственный предатель виктор медведчук
Связанный с кремлем виктор медведчук может лично стоять за недавней информационной атакой на министерство обороны Украины и "Государственного оператора тыла" с целью срыва тендеров на поставку продовольствия для украинской армии.
В Днепропетровской области возобновила работу атакованная вражескими дронами ТЭС - Укрэнерго
Энергосистема Украины работает стабильно, дефицита не ожидается, несмотря на увеличение потребления из-за холодной погоды.
"Побеждает тот, кто имеет мощную экономику и логистику": Буданов объяснил потребности Украины в войне против РФ
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины отметил, что хотя ситуация на поле боя остается сложной, она не является критической, и что логистика и экономическая мощь будут более важными, чем технологии, в определении результата длительной войны против россии.
По данным Белого дома, россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие
Белый дом подтвердил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, но заявил, что оно еще не введено в эксплуатацию и не может вызвать прямое физическое уничтожение.
россия собирается мобилизовать в 2024 году 400 тысяч человек - СМИ
россия планирует набрать 400 000 дополнительных солдат в 2024 году без объявления всеобщей мобилизации, по словам украинских чиновников, на которых ссылается Financial Times.
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
Эксперт выделил несколько факторов, которые могут повлиять на цены криптовалют в 2024 году, включая политику Федеральной резервной системы США, геополитическую стабильность, уменьшение биткоина вдвое, развитие инфраструктуры и макроэкономические тенденции, такие как инфляция.
Армия рф с утра кроет огнем Херсон: обстреляно медучреждение
Российская армия обстреляла медицинское учреждение и жилые дома в Херсоне, в результате чего возник пожар.
ISW проанализировал ситуацию в Авдеевке: российские войска продвигаются, но они неспособны провести окружение
российские войска медленно продвигаются в Авдеевке, что может создать условия, которые заставят украинские войска отступить со своих позиций в городе.