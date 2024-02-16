Google усиливает борьбу с дезинформацией накануне выборов в ЕС - Reuters

Накануне парламентских выборов в Европейском Союзе компания Google планирует запустить кампанию по борьбе с дезинформацией в пяти странах ЕС. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на этой неделе вступает в силу европейский закон о цифровых услугах. Он требует от крупных онлайн-платформ и поисковых систем делать больше для борьбы с незаконным контентом и рисками для общественной безопасности.

Поэтому с этой весны внутреннее подразделение Google Jigsaw, которое работает для борьбы с угрозами для общества, запустит серию анимированной рекламы на таких платформах, как TikTok и YouTube, в пяти странах ЕС: Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше.

TikTok усилит борьбу с дезинформацией в приложении накануне выборов в ЕС

В рекламе будут представлены так называемые методы "пребункинга", разработанные в партнерстве с исследователями из Кембриджского и Бристольского университетов, направленные на то, чтобы помочь зрителям идентифицировать манипулятивный контент до того, как они с ним столкнутся.

Зрителям, которые просматривают рекламу на YouTube, будет предложено заполнить короткую анкету с несколькими вариантами ответов, чтобы оценить, что они узнали о дезинформации.

Отмечается, что реклама Jigsaw будет переведена на все 24 официальных языка ЕС.

Мы потратили так много времени на эти действительно поляризованные дебаты. На карту поставлена наша демократия, и температура становится все выше и выше. Пребункинг - это единственная техника, по крайней мере из всех, которые я видел, которая одинаково эффективно работает во всем политическом спектре - объяснила руководитель отдела исследований Jigsaw.

Она также уверена, что другие меры борьбы с дезинформацией, такие как проверка фактов, могут усилить поляризацию, поскольку они появляются после того, как информация уже распространилась.

Кампания продлится не менее одного месяца с целью ее расширения в зависимости от охвата и эффективности. Ожидается, что результаты кампании, включая ответы на опрос и количество охваченных людей, будут опубликованы летом 2024 года.

Дополнение

Отмечается, что только в прошлом месяце расследование, проведенное Службой внешних дел ЕС, выявило 750 случаев преднамеренного распространения иностранными субъектами вводящей в заблуждение информации. Во многих из них речь шла о поддержке вторжения России в Украину.

Напомним

Франция разоблачила российскую пропагандистскую сеть, которая транслировала пророссийскую дезинформацию в более чем 200 СМИ, направленную на подрыв поддержки Украины со стороны Запада.

В 2024 году на выборы в 50 странах придут более 2 миллиардов человек