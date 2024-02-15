В 2024 году на выборы в 50 странах придут более 2 миллиардов человек

В 2024 году выборы пройдут в 50 странах мира и более 2 миллиардов человек пойдет на избирательные участки выбирать власть на следующие несколько лет. Об этом со ссылкой на Голос Америки пишет УНН.

Детали

Однако в 2024 году рекордное количество в 2 миллиарда избирателей в 50 странах отправятся на избирательные участки. ... Многие из этих выборов могут радикально повлиять на формирование глобальной политики следующих лет. - пишет издание.

Этот год начался с выборов в Тайване, которые состоялись в январе. Там победу одержал Вице-президент правящей Демократической прогрессивной партии Лай Чин-тэ, который имеет более конфронтационную позицию по отношению к Китаю

В целом результаты выборов свидетельствуют о поддержке приверженности ДПП демократическому выбору Тайваня.

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Чуть позже в марте должны состояться парламентские выборы в Исламской Республике Иран. Это будут первые выборы с момента смерти 22-летней Махси Амини в 2022 году. Махси была иранско-курдской женщиной, которая находилась под стражей в полиции после того, как ее арестовали за якобы нарушение строгого дресс-кода страны.

Это спровоцировало протесты, во время которых силы безопасности убили сотни мирных жителей по всей стране. Еще больше было ранено и арестовано.

Кроме того, весной планируются президентские выборы в россии, где около двух десятилетий страну возглавляет владимир путин. При его правлении силовики взяли под полный контроль российские СМИ, а самые популярные оппозиционные кандидаты были убиты или заключены в тюрьму.

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Еще одна крупная страна, которая планирует провести всеобщие выборы весной 2024 года - Индия. Отмечается, что результаты недавних местных выборов поставили Бхаратия Джанта, партию действующего премьер-министра Нарендры Моди, в выгодную позицию.

В то же время здесь решающую роль может сыграть партия Бахуджан Самадж, которая представляет меньшинства и низшие касты Индии и пока отказывается присоединяться ни к одной из коалиций.

Выборы также ожидаются и в Европейском Союзе. В выборах в Европейский парламент, которые состоятся 6 июня, примут участие более 400 миллионов избирателей из 27 стран.

Это крупнейшие в мире международные выборы, которые станут первыми в ЕС после выхода Великобритании из ЕС.

Учитывая то, что националистические и популистские партии приобрели популярность во многих странах, выборы будут рассматриваться как барометр будущего направления развития ЕС.

Ключевые вопросы будут варьироваться от миграции и цифровой конфиденциальности до продолжения поддержки Украины и санкций против России.

В завершение года, в ноябре должны состояться выборы президента в США. Хотя обе партии, вероятно, сохранят поддержку Израиля, выборы могут повлиять на помощь Украине и отношения с Китаем, а также на внутренние вопросы, такие как иммиграция и права ЛГБТК.

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Также выборы ожидают еще одного союзника Украины - Великобританию. Отмечается, что лидерство премьер-министра Риши Сунака стабилизировало Консервативную партию, но инфляция и стагнация экономики привели к снижению его поддержки среди населения.

Выборы 2024 года состоятся на фоне глобальной нестабильности и конфликтов. Аналитики говорят, что сотрудничество между правительствами, международными организациями и медиа компаниями будет необходимо для обеспечения честности выборов на фоне беспрецедентного роста дезинформации и фейковых новостей, что стало возможным благодаря новым инструментам генеративного искусственного интеллекта подытожили в издании.

Напомним

Социальная сеть TikTok, принадлежащая компании ByteDance, усилит борьбу с дезинформацией и фейковыми новостями перед выборами в Европейский парламент, которые состоятся в июне этого года.