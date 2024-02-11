Центризбирком рф завершила регистрацию кандидатов на "президентских выборах". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Центризбирком рф завершил этап регистрации кандидатов на "президентских выборах". За главный пост страны-террориста "будут соревноваться" четыре претендента: владислав даванков, путин, который самовыдвинул свою кандидатуру, леонид слуцкий и николай харитонов.

Напомним,

Второй раз в новейшей истории рф за президентский пост будут "соревноваться" четыре кандидата. Последний раз аналогичное количество кандидатов на "выборах президента" было в 2008 году,

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