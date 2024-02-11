Центризбирком рф завершил регистрацию на "президентские выборы"
Центральная избирательная комиссия рф завершила регистрацию для участия в "выборах президента" страны.
Трамп призывает завершить войну в Украине и выступает против финансовой помощи Украине и Израилю
На митинге в Южной Каролине Трамп призвал к прекращению войны в Украине и выразил несогласие с дополнительной помощью Сената Украине и Израилю.
На Киевщине активизировали противовоздушную оборону из-за обнаружения вражеских БПЛА
В Киевской области активизировали силы противовоздушной обороны после того, как заметили вражеские БПЛА.
На Тринидаде и Тобаго распространилось на 15 километров нефтяное пятно
После загадочной кораблекрушения у берегов Тринидада и Тобаго произошел разлив нефти длиной не менее 15 км, что угрожает коралловым рифам и пляжам.
Безос продал 12 миллионов акций Amazon на сумму около 2 миллиардов долларов
Основатель Amazon Джефф Безос продал 12 миллионов акций компании примерно за 2 миллиарда долларов в рамках ранее объявленного плана по продаже акций.
Сообщается о перемещении беспилотников Shahed в направлении Винницкой области и Николаева
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении групп беспилотников Shahed иранского производства, которые передвигаются в северном и южном направлениях страны.
Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали изменение направления движения нескольких групп беспилотников "Шахид" в разных регионах
Военно-воздушные силы Украины сообщили об изменениях в передвижении групп беспилотников Shahed иранского производства в разных регионах страны: некоторые из них направляются на северо-запад от Винницы, на запад вдоль границы между Николаевом и Кировоградом, а также от Кировограда до Черкасс.
россияне наступают на многих направлениях вдоль линии соприкосновения на востоке Украины
Вражеские силы продвинулись вперед в нескольких местах вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в частности к северу от Авдеевки, а также вблизи Первомайского, Новомихайловки, Ивановки, Клищеевки и Георгиевки.
Масштабный пожар в рф: Есть пострадавшие
В гостиничном комплексе в Тольятти (рф), где проходил фестиваль скорости, произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.
Воздушные Силы ВС Украины сообщают о группах Shahed, которые направляются в город Черкассы
Воздушные силы Украины сообщили, что группы беспилотников Shahed иранского производства направляются в город Черкассы.