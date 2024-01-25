На ВОТ россияне с помощью давления продолжают готовить фейковые выборы

На временно оккупированных территория россияне продолжают агитационную кампанию накануне проведения незаконных выборов. Жители уже становятся жертвами телефонного террора, получая звонки с "опросами" относительно голосования.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали:

Оккупационная власть на ВОТ перед фейковыми выборами не оставляет без агитации ни одного жителя. Цель подобной кампании - обеспечить искусственно высокий уровень участия и создать впечатление легитимности.

Местные жители получают террористические телефонные звонки с "опросами" относительно голосования. В феврале россияне планируют отправиться по домам, пытаясь заставить людей активно участвовать в этом "избирательном процессе".

Также оккупанты упростили законодательство, позволяя принять участие в "выборах" по любому документу.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров раскритиковал подобные "выборы", подчеркивая незаконность процесса и несения уголовной ответственности за участие в организации таких мероприятий.

Любые выборы на ВОТ незаконны, а участие в организации такого действа - уголовное правонарушение - отметил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Добавим

Эти фальшивые "выборы" продлятся несколько дней, поскольку россияне попытаются обеспечить необходимое количество голосов.

Правительство согласовало назначение мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА