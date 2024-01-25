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На ТОТ росіяни за допомогою тиску продовжують готувати фейкові вибори

На ТОТ росіяни за допомогою тиску продовжують готувати фейкові вибори

Київ • УНН

 • 24064 перегляди

За повідомленнями, російські війська проводять кампанію телефонного терору на окупованих територіях, тиснучи на мешканців, щоб вони проголосували на незаконних виборах. Цей крок спрямований на штучне збільшення участі у виборах, щоб створити враження легітимності.

На тимчасово окупованих територія росіяни продовжують агітаційну кампанію напередодні проведення незаконних виборів. Мешканці вже стають жертвами телефонного терору, отримуючи дзвінки з "опитуваннями" щодо голосування.

 Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі:

Окупаційна влада на ТОТ перед фейковими виборами не залишає без агітації жодного мешканця. Мета подібної кампанії – забезпечити штучно високий рівень участі та створити враження легітимності.

Місцеві жителі отримують терористичні телефонні дзвінки з "опитуваннями" щодо голосування. У лютому росіяни планують вирушити по домівках, намагаючись примусити людей активно брати участь у цьому "виборчому процесі".

Також окупанти спростили законодавство, дозволяючи взяти участь у "виборах" за будь-яким документом.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розкритикував подібні "вибори", наголошуючи на незаконності процесу та несені кримінальної відповідальності за участь у організації таких заходів.

"Будь-які вибори на ТОТ незаконні, а участь в організації такого дійства - кримінальне правопорушення"

  - наголосив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Додамо:

Ці фальшиві "вибори" триватимуть кілька днів, оскільки росіяни спробують забезпечити необхідну кількість голосів.

Уряд погодив призначення мера Мелітополя Федорова на посаду голови Запорізької ОВА23.01.24, 15:40 • 21863 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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