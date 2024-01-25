На ТОТ росіяни за допомогою тиску продовжують готувати фейкові вибори
Київ • УНН
За повідомленнями, російські війська проводять кампанію телефонного терору на окупованих територіях, тиснучи на мешканців, щоб вони проголосували на незаконних виборах. Цей крок спрямований на штучне збільшення участі у виборах, щоб створити враження легітимності.
На тимчасово окупованих територія росіяни продовжують агітаційну кампанію напередодні проведення незаконних виборів. Мешканці вже стають жертвами телефонного терору, отримуючи дзвінки з "опитуваннями" щодо голосування.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі:
Окупаційна влада на ТОТ перед фейковими виборами не залишає без агітації жодного мешканця. Мета подібної кампанії – забезпечити штучно високий рівень участі та створити враження легітимності.
Місцеві жителі отримують терористичні телефонні дзвінки з "опитуваннями" щодо голосування. У лютому росіяни планують вирушити по домівках, намагаючись примусити людей активно брати участь у цьому "виборчому процесі".
Також окупанти спростили законодавство, дозволяючи взяти участь у "виборах" за будь-яким документом.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розкритикував подібні "вибори", наголошуючи на незаконності процесу та несені кримінальної відповідальності за участь у організації таких заходів.
"Будь-які вибори на ТОТ незаконні, а участь в організації такого дійства - кримінальне правопорушення"
Додамо:
Ці фальшиві "вибори" триватимуть кілька днів, оскільки росіяни спробують забезпечити необхідну кількість голосів.
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