Уряд погодив призначення мера Мелітополя Федорова на посаду голови Запорізької ОВА
Київ • УНН
Мера Мелітополя Івана Федорова призначено головою Запорізької обласної військової адміністрації замість Юрія Малашка.
Кабінет міністр на сьогоднішньому засіданні погодив звільнення Юрія Малашка з посади голови Запорізької ОВА та призначення на його місце мера Мелітополя Івана Федорова. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише УНН.
Як повідомив Мельничук, Кабміном
- призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації
- звільнено Малашка Юрія Анатолійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації.
Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що кабінет міністрів погодив призначення мера Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОВА.
Доповнення
Івана Федорова було обрано мером Мелітополя в листопаді 2022 року. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ рф на територію України, місто Мелітополь було окуповано з перших днів. 11 березня його було викрадено російськими військовими. Вже за шість днів Федорова було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.
У 2022 році Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова.