Мер Мелітополя Іван Федоров звільнений з російського полону - ОП

Цитата

“Мер Мелітополя Іван Федоров звільнений з російського полону”, - написав глава Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

Деталі

З його слів, просто зараз звільнений з російського полону Федоров розмовляє з Президентом Володимиром Зеленським.

Як додав заступник глави ОП Кирило Тимошенко, це була спецоперація зі звільнення чиновника, і вже скоро він повернеться до виконання своїх обов’язків.

Контекст

Російські загарбники вивезли викраденого мера Мелітополя Івана Федорова до окупованого Луганська.