Мер Мелітополя Іван Федоров звільнений з російського полону - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Мер Мелітополя Іван Федоров звільнений з рашистського полону, він живий та у безпеці, пише УНН з посиланням на заяви Офісу Президента України.
Цитата
“Мер Мелітополя Іван Федоров звільнений з російського полону”, - написав глава Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.
Деталі
З його слів, просто зараз звільнений з російського полону Федоров розмовляє з Президентом Володимиром Зеленським.
Як додав заступник глави ОП Кирило Тимошенко, це була спецоперація зі звільнення чиновника, і вже скоро він повернеться до виконання своїх обов’язків.
Контекст
Російські загарбники вивезли викраденого мера Мелітополя Івана Федорова до окупованого Луганська.