Російські окупанти викрали мера Мелітополя - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Група окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.
Цитата
"У Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор", - повідомив Геращенко.
Доповнення
Раніше Геращенко повідомляв, що днями мерам міст почали надходити повідомлення з пропозицією переходити на бік ворога, але їх відповідь була чіткою.
Федоров розповідав, що внаслідок обстрілів окупантів зруйновано частину громадських будівель та житлових кварталів Мелітополя.