Российские оккупанты похитили мэра Мелитополя - Геращенко

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"В Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мер города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг", - сообщил Геращенко.

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Ранее Геращенко сообщал, что на днях мэрам городов начали поступать сообщения с предложением переходить на сторону врага, но их ответ был четким.

Федоров рассказывал, что в результате обстрелов оккупантов разрушены часть общественных зданий и жилых кварталов Мелитополя.