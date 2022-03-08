Мэрам городов начали поступать сообщения с предложениями от врага - Геращенко

В частности, это касается городов Ирпень и Белая Церковь в Киевской области.

Детали

"На днях мэрам городов начали поступать сообщения с предложением переходить на сторону врага. Пришло такое и мэру Белой Церкви Геннадию Дикому. Ответ был четкий, ясный и понятный для оккупантов. Считаю, что каждый мэр или председатель ОТГ Украины должен поступить так же, как Геннадий Дикий. 1. Позвонить в СБУ. 2. Послать на х*р!" - написал Геращенко в Telegram.

Кроме того, городской голова Ирпеня Александр Маркушин также сообщил, что получил сообщение, в котором враг требовал от него сдать город. "Делаю оккупантам встречное публичное предложение - в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской громады и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч российских солдат-срочников, которых дома ждет мама, сестра, дочь, бабушка, любимая", - написал Маркушин в Telegram.

Геращенко также указал на ответ героического мэра Ирпеня, отметив, что "все мэры украинских городов должны поступать также!"