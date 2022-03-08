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Мерам міст почали надходити повідомлення з пропозиціями від ворога - Геращенко

Мерам міст почали надходити повідомлення з пропозиціями від ворога - Геращенко

Київ • УНН

 • 156979 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Днями мерам міст почали надходити повідомлення з пропозицією переходити на бік ворога, але їхня відповідь була чіткою. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.

Зокрема, це стосується міст Ірпінь та Біла Церква на Київщині.

Деталі

"Днями мерам міст почали надходити повідомлення з пропозицією переходити на бік ворога. Прийшло таке і меру Білої Церкви Геннадію Дикому. Відповідь була чітка, ясна і зрозуміла для окупантів. Вважаю, що кожен захід чи голова ОТГ України має вчинити так само, як Геннадій Дикий. 1. Зателефонувати до СБУ. 2. Послати на х*р!" - написав Геращенко у Telegram.

Окрім того, міський голова Ірпеня Олександр Маркушин також повідомив, що отримав повідомлення, в якому ворог вимагав від нього здати місто. "Роблю окупантам зустрічну публічну пропозицію – протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана", – написав Маркушин у Telegram.

Геращенко також вказав на відповідь героїчного мера Ірпеня, зазначивши, що "всі мери українських міст повинні чинити також!"

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