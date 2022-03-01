Мелитополь: оккупационные войска разрушили часть общественных зданий и жилых кварталов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В результате обстрелов окупантов разрушены часть общественных зданий и жилых кварталов Мелитополя, об этом в эфире телеканала Рада сообщил председатель Мелитополя Иван Федоров, сообщает корреспондент УНН.
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"Есть часть разрушенных общественных зданий и часть разрушенных жилых кварталов. Южная часть города и район Нового Мелитополя граничили непосредственно с военной базой. Есть пострадавшие дома, более 30 домов на сегодняшний день, либо полностью разрушено, либо совершенно непригодно к использованию.
Сегодня нам удалось полностью все дома проинтериоризировать, какие-то частично восстановлены. Какие-то семьи были расселены. Поэтому достаточно сложная ситуация", - заявил глава Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала Рада.
Также он добавил, что последние дни оккупантов почти не видны окрестностями города, но присутствует военная техника.
"Что касается грабительства и всего остального, то это очень сложно понять кто это делает. Мародерство это сегодня огромная проблема для города Мелитополя и это большая катастрофа", - сказал Иван Федоров.
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