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Мелітополь: окупаційні війська зруйнували частину громадських будівель та житлових кварталів

Мелітополь: окупаційні війська зруйнували частину громадських будівель та житлових кварталів

Київ • УНН

 • 303518 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. В наслідок обстрілів окупантів зруйнувані частина громадських будівель та житлових кварталів Мелітополя, про це в ефірі телеканалк Рада повідомив голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляєє кореспондент УНН.

Цитата

"Є частина зруйнованих громадських будівель, частина зруйнованих житлових кварталів. Південна частина міста та район Нового Мелітополя межували, безпосередньо, з військовою базою. Є постраждалі будинки, понад 30 будинків на сьогоднішній день, або повністю зруйновано, або абсолютно непридатно до використання.

Сьогодні нам вдалося повністю всі будинки проінтеріоризувати, якісь частково відновлені. Якісь сім'ї були розселені. Тож досить складна ситуація", - заявив голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу Рада.

Також він додав, що останні дні окупантів майже не видно околицями міста, але присутня військова техніка.

"Щодо грабіжництва та всього іншого, то це дуже складно зрозуміти хто це робить. Мародерство це сьогодні величезна проблема для міста Мелітополя і це велика катастрофа", - сказва Іван Федоров.

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