Удар по Житомиру: зруйновано житловий будинок, у лікарні повністю вибиті всі вікна і двері
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Житомирі у житловий будинок влучила авібомба. Як повідомив міський голова Сергій Сухомлин, будинок зруйнований вщент, а у лікарні поряд вибиті вікна та двері, передає УНН.
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“... у житловий будинок на вулиці Сабурова, поруч з нашою другою лікарнею імені Павлусенка, влучила авіаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок вщент зруйнований. У лікарні повністю вибило всі вікна-двері. Кількість потерпілих уточнюєм. Працюють пожежники, ДСНС, і всі, хто не байдужий до нашого міста Житомир”, — сказав Сухомлин.
Міський голов атакож додав, що спокійною ніч сьогодні не буде.
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У Житомирі окупанти ударили крилатою ракетою “Калібр” по базі 95-ї Бригади. Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, після удару спалахнули житлові будинки.