Удар по Житомиру: разрушен жилой дом, в больнице полностью выбиты все окна и двери
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Житомире в жилой дом попала авибомба. Как сообщил городской голова Сергей Сухомлин, дом разрушен до основания, а в больнице рядом выбиты окна и двери, передает УНН.
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“... В жилой дом на улице Сабурова, рядом с нашей второй больницей имени Павлусенка, попала авиационная бомба. Бомб было несколько. Дом полностью разрушен. В больнице полностью выбило все окна-двери. Количество пострадавших уточняем. Работают пожарные, ГСЧС, и все, кто не равнодушен к нашему городу Житомир”, — сказал Сухомлин.
Городской голова добавил, что спокойной ночь сегодня не будет.
Ранее
В Житомире оккупанты ударили крылатой ракетой “Калибр” по базе 95-й Бригады. Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, после удара вспыхнули жилые дома.