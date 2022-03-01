Удар по Житомиру: разрушен жилой дом, в больнице полностью выбиты все окна и двери

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“... В жилой дом на улице Сабурова, рядом с нашей второй больницей имени Павлусенка, попала авиационная бомба. Бомб было несколько. Дом полностью разрушен. В больнице полностью выбило все окна-двери. Количество пострадавших уточняем. Работают пожарные, ГСЧС, и все, кто не равнодушен к нашему городу Житомир”, — сказал Сухомлин.

Городской голова добавил, что спокойной ночь сегодня не будет.

Ранее

В Житомире оккупанты ударили крылатой ракетой “Калибр” по базе 95-й Бригады. Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, после удара вспыхнули жилые дома.