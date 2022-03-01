У Житомирі окупанти ударили крилатою ракетою “Калібр” по базі 95-ї Бригади
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Житомирі окупанти ударили крилатою ракетою “Калібр” по базі 95-ї Бригади. Як повдіомив радник глави МВС Антон Геращенко, після удару спалахнули житлові будинки, передає УНН.
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“Житомир. Удар на базі 95 бригади. Район Інституту Корольова. Там теж пусто!” — написав Геращенко у Telegram.
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Пізніше радник глави МВС додав, що після удару крилатою ракетою “Калібр” по базі 95-ї Бригади в Житомирі горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати.
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