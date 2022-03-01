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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 13884 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Житомирі окупанти ударили крилатою ракетою “Калібр” по базі 95-ї Бригади

У Житомирі окупанти ударили крилатою ракетою “Калібр” по базі 95-ї Бригади

Київ • УНН

 • 341679 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У Житомирі окупанти ударили крилатою ракетою “Калібр” по базі 95-ї Бригади. Як повдіомив радник глави МВС Антон Геращенко, після удару спалахнули житлові будинки, передає УНН.

Цитата

“Житомир. Удар на базі 95 бригади. Район Інституту Корольова. Там теж пусто!” — написав Геращенко у Telegram.

Додамо

Пізніше радник глави МВС додав, що після удару крилатою ракетою “Калібр” по базі 95-ї Бригади в Житомирі горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Чугуївський аеродром влучила ракета “Калібр”: пролунав надпотужний вибух

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