В Житомире оккупанты ударили крылатой ракетой “Калибр” по базе 95-й Бригады
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Житомире оккупанты ударили крылатой ракетой "Калибр" по базе 95-й Бригады. Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, после удара вспыхнули жилые дома, передает УНН.
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“Житомир. Удар на базе 95 бригады. Район Института Королева. Там тоже пусто!" - написал Геращенко в Telegram.
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Позже советник главы МВД добавил, что после удара крылатой ракетой “Калибр” по базе 95-й Бригады в Житомире горят жилые дома. Спасатели спасают тех, кого можно спасти.
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