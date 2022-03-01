В Житомире оккупанты ударили крылатой ракетой “Калибр” по базе 95-й Бригады

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“Житомир. Удар на базе 95 бригады. Район Института Королева. Там тоже пусто!" - написал Геращенко в Telegram.

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Позже советник главы МВД добавил, что после удара крылатой ракетой “Калибр” по базе 95-й Бригады в Житомире горят жилые дома. Спасатели спасают тех, кого можно спасти.

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