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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из российского плена - ОП

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из рашистского плена, он жив и в безопасности, пишет УНН со ссылкой на заявления офиса Президента Украины.

Цитата

“Мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из российского плена”, - написал глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Детали

С его слов, просто сейчас освобожденный из российского плена Федоров беседует с Президентом Владимиром Зеленским.

Как добавил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, это была спецоперация по освобождению чиновника, и уже скоро он вернется к исполнению своих обязанностей.

Контекст

Российские захватчики вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в оккупированный Луганск.

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