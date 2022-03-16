Мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из российского плена - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из рашистского плена, он жив и в безопасности, пишет УНН со ссылкой на заявления офиса Президента Украины.
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“Мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из российского плена”, - написал глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
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С его слов, просто сейчас освобожденный из российского плена Федоров беседует с Президентом Владимиром Зеленским.
Как добавил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, это была спецоперация по освобождению чиновника, и уже скоро он вернется к исполнению своих обязанностей.
Контекст
Российские захватчики вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в оккупированный Луганск.