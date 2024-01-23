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Уряд погодив призначення мера Мелітополя Федорова на посаду голови Запорізької ОВА - нардеп

Уряд погодив призначення мера Мелітополя Федорова на посаду голови Запорізької ОВА - нардеп

Київ • УНН

 • 22736 перегляди

Мелітопольський міський голова Іван Федоров був затверджений Кабінетом Міністрів України на посаді голови Запорізької обласної військової адміністрації, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Кабінет міністрів погодив призначення мера Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОВА, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Івана Федорова, міського голову Мелітополя, Кабмін погодив на голову Запорізької обласної військової адміністрації

- повідомив Гончаренко.

Доповнення

Івана Федорова було обрано мером Мелітополя в листопаді 2022 року. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ рф на територію України, місто Мелітополь було окуповано з перших днів. Під час російсько-української війни після окупації Мелітополя в березні 2022 року російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами. 11 березня його було викрадено російськими військовими.

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Вже за шість днів Федорова було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.

Також у 2022 році Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова.

Запорізьку ОВА з лютого 2023 року очолює Юрій Малашко.

Павло Башинський

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