Правительство согласовало назначение мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА - нардеп

Кабинет министров согласовал назначение мэра Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской ОВА, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Ивана Федорова, городского голову Мелитополя, Кабмин согласовал на главу Запорожской областной военной администрации - сообщил Гончаренко.

Дополнение

Иван Федоров был избран мэром Мелитополя в ноябре 2022 года. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск рф на территорию Украины, город Мелитополь был оккупирован с первых дней. Во время российско-украинской войны после оккупации Мелитополя в марте 2022 года российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами. 11 марта он был похищен российскими военными.

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Уже через шесть дней Федорова было обменяно на девять пленных российских солдат-срочников.

Также в 2022 году Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова.

Запорожскую ОВА с февраля 2023 года возглавляет Юрий Малашко.