Правительство согласовало назначение мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА - нардеп

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  104982 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
  •  120238 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  118481 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  153367 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  173015 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  164279 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
22 январь 2024, 11:32  •  162504 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
22 январь 2024, 10:54  •  158509 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  151955 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  238215 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Правительство согласовало назначение мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА - нардеп

Мелитопольский городской голова Иван Федоров был утвержден Кабинетом Министров Украины в должности главы Запорожской областной военной администрации, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Политика •   •  14262 просмотра
Правительство согласовало назначение мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА - нардеп

Атака рф на Харьков: в полиции показали первые минуты после утреннего обстрела

Российские войска совершили утренний ракетный обстрел Харькова, в результате которого пострадали 62 человека, в том числе восемь детей. Первые моменты после атаки попали на видео правоохранителей.

Война •   •  18760 просмотра
Атака рф на Харьков: в полиции показали первые минуты после утреннего обстрела

Украинские юные каратисты завоевали 45 медалей на международном турнире в Хорватии

Национальная сборная Украины по каратэ заняла третье место на 32-м международном турнире по каратэ Grand Prix Croatia, завоевав 45 медалей: 13 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовые. В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 28 стран мира.

Спорт •   •  14529 просмотра
Украинские юные каратисты завоевали 45 медалей на международном турнире в Хорватии

Заседание "Рамштайн" началось: его открыл глава Пентагона

Заседание Контактной группы по обороне Украины, которое открыл глава Пентагона Ллойд Остин, посвящено долгосрочным оборонным потребностям Украины.

Политика •   •  57933 просмотра
Заседание "Рамштайн" началось: его открыл глава Пентагона

Япония и США согласовали сохранение санкций против рф и поддержку Украины

США и Япония подтвердили свою приверженность поддержке санкций, введенных G7 против рф, и поддержке Украины. Это решение было обсуждено во время встречи заместителей министров финансов США и Японии.

Политика •   •  54510 просмотра
Япония и США согласовали сохранение санкций против рф и поддержку Украины

Италия, возглавляющая G7, хочет разрушить нарратив об "усталости" Запада от войны в Украине - Reuters

Как нынешний президент G7, Италия прилагает усилия, чтобы изменить нарратив о том, что россия побеждает в Украине, а Запад устал от войны.

Политика •   •  50787 просмотра
Италия, возглавляющая G7, хочет разрушить нарратив об "усталости" Запада от войны в Украине - Reuters

Количество пострадавших из-за атаки рф на Харьков возросло до 62, среди них - восемь детей

В результате ракетного обстрела Харькова российскими войсками пострадали 62 человека, в том числе восемь детей.

Война •   •  50269 просмотра
Количество пострадавших из-за атаки рф на Харьков возросло до 62, среди них - восемь детей

"Компоненты холодильника": в ЕС обеспокоены тем, что рф может легально завозить комплектующие, которые затем использует для производства оружия

ЕС усиливает внимание к импорту россией компонентов двойного назначения, которые используются для производства оружия против Украины, сообщает Politico. Хотя продажа таких товаров в Москву была запрещена, обход россией санкций остается главной проблемой.

Политика •   •  44152 просмотра
"Компоненты холодильника": в ЕС обеспокоены тем, что рф может легально завозить комплектующие, которые затем использует для производства оружия

Саперы изъяли боевую часть ракеты Х-101 в Святошинском районе столицы

В Святошинском районе Киева пиротехники безопасно изъяли боеголовку ракеты Х-101.

Киев •   •  39427 просмотра
Саперы изъяли боевую часть ракеты Х-101 в Святошинском районе столицы

Главе МИД Венгрии якобы прислали угрозы смертью на украинском перед визитом в Украину - СМИ

По сообщениям, дипломатические представительства Венгрии в Украине получили угрозы смертью в адрес министра иностранных дел Петера Сийярто накануне его запланированного визита в страну.

Политика •   •  35958 просмотра
Главе МИД Венгрии якобы прислали угрозы смертью на украинском перед визитом в Украину - СМИ