Правительство согласовало назначение мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА
Мэр Мелитополя Иван Федоров назначен главой Запорожской областной военной администрации вместо Юрия Малашко.
Инициатива президента о множественном гражданстве не требует изменений Конституции
Введение множественного гражданства в Украине не требует изменений в Конституцию, заявляет глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко. Законопроект соответствует Европейской конвенции о гражданстве и будет рассмотрен парламентским комитетом по правам человека в начале февраля.
Атака рф на Харьков унесла жизни уже шести человек
Российская атака на Харьков унесла шесть жизней, в том числе 21-летнюю женщину.
Разворовали около миллиона гривен: в Киеве руководителей КП подозревают в растрате на закупке дорожного оборудования
Киевским чиновникам, которые мошенническим путем получили около миллиона гривен за непоставленную дорожную технику, грозит до 12 лет заключения.
Энергетики восстановили подачу света более 6 тысячам потребителей в Харькове, также продолжается ликвидация последствий попадания в газопровод
После массовой атаки в Харькове, несмотря на повреждения объектов электросетей и продолжающиеся ремонтные работы, электроснабжение было восстановлено для более 6 000 потребителей. Однако около 4,7 тысяч домов остаются обесточенными.
Суд еще на два месяца продлил обязанности митрополиту УПЦ МП Павлу
Адвокат сообщил, что суд предоставил разрешение митрополиту УПЦ МП Павлу беспрепятственно отлучаться из села Вороньков для посещения учреждений здравоохранения.
Правительство согласовало назначение мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА - нардеп
Мелитопольский городской голова Иван Федоров был утвержден Кабинетом Министров Украины в должности главы Запорожской областной военной администрации, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Атака рф на Харьков: в полиции показали первые минуты после утреннего обстрела
Российские войска совершили утренний ракетный обстрел Харькова, в результате которого пострадали 62 человека, в том числе восемь детей. Первые моменты после атаки попали на видео правоохранителей.
Украинские юные каратисты завоевали 45 медалей на международном турнире в Хорватии
Национальная сборная Украины по каратэ заняла третье место на 32-м международном турнире по каратэ Grand Prix Croatia, завоевав 45 медалей: 13 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовые. В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 28 стран мира.
Заседание "Рамштайн" началось: его открыл глава Пентагона
Заседание Контактной группы по обороне Украины, которое открыл глава Пентагона Ллойд Остин, посвящено долгосрочным оборонным потребностям Украины.