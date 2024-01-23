Правительство согласовало назначение мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА

Кабинет министр на сегодняшнем заседании согласовал увольнение Юрия Малашко с должности председателя Запорожской ОВА и назначение на его место мэра Мелитополя Ивана Федорова. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.

Как сообщил Мельничук, Кабмином

назначен Федоров Иван Сергеевич председателем Запорожской областной государственной администрации

уволен Малашко Юрий Анатольевич с должности председателя Запорожской областной государственной администрации.



Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что кабинет министров согласовал назначение мэра Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской ОВА.

Дополнение

Иван Федоров был избран мэром Мелитополя в ноябре 2022 года. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск рф на территорию Украины, город Мелитополь был оккупирован с первых дней. 11 марта он был похищен российскими военными. Уже через шесть дней Федорова было обменяли на девять пленных российских солдат-срочников.

В 2022 году Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова.