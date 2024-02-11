Центрвиборчком рф завершила реєстрацію на"президентські вибори"
Київ • УНН
Центральна виборча комісія рф завершила реєстрацію для участі у "виборах президента" країни.
Центрвиборчком рф завершила реєстрацію кандидатів на "президентських виборах". Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Центрвиборчком рф завершив етап реєстрації кандидатів на "президентських виборах". За головну посаду країни-терориста "змагатимуться" чотири претенденти: владислав даванков, путін, який самовисунув свою кандидатуру, леонід слуцький та микола харитонов.
Нагадаємо
Вдруге в новітній історії рф за президентський пост "змагатимуться" чотири кандидати. Востаннє аналогічна кількість кандидатів на "виборах президента" була у 2008 році,
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