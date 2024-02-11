Центрвиборчком рф завершила реєстрацію кандидатів на "президентських виборах". Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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Центрвиборчком рф завершив етап реєстрації кандидатів на "президентських виборах". За головну посаду країни-терориста "змагатимуться" чотири претенденти: владислав даванков, путін, який самовисунув свою кандидатуру, леонід слуцький та микола харитонов.

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Вдруге в новітній історії рф за президентський пост "змагатимуться" чотири кандидати. Востаннє аналогічна кількість кандидатів на "виборах президента" була у 2008 році,

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