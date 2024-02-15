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У 2024 році на вибори в 50 країнах прийдуть понад 2 мільярди людей

У 2024 році на вибори в 50 країнах прийдуть понад 2 мільярди людей

Київ • УНН

 • 24759 перегляди

У 2024 році вибори відбудуться у понад 50 країнах, тож цьогоріч понад 2 мільярди виборців обиратимуть свої уряди. Зокрема великі вибори плануються в Індії, Європейському Союзі, росії, Ірані та Сполучених Штатах.

У 2024 році вибори пройдуть у 50 країнах світу і понад 2 мільярди людей піде на виборчі дільниці обирати владу на наступні декілька років. Про це з посиланням на Голос Америки пише УНН

Деталі 

Однак у 2024 році рекордна кількість у 2 мільярди виборців у 50 країнах відправляться на виборчі дільниці. ... Багато з цих виборів можуть радикально вплинути на формування глобальної політики наступних років.

- пише видання. 

Цей рік розпочався з виборів у Тайвані, які відбулись у січні. Там перемогу здобув Віцепрезидент керівної Демократичної прогресивної партії Лай Чін-те, який має більш конфронтаційну позицію щодо Китаю

Загалом результати виборів свідчать про підтримку прихильності ДПП щодо демократичного вибору Тайваню.

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Трохи згодом у березні вибори повинні відбутись в парламентські вибори в Ісламській Республіці Іран. Це будуть перші вибори з моменту смерті 22-річної Махси Аміні у 2022 році. Махси була ірансько-курдською жінкою, яка перебувала під вартою в поліції після того, як її заарештували за нібито порушення суворого дрес-коду країни.

Це спровокувало протести, під час яких сили безпеки вбили сотні мирних жителів по всій країні. Ще більше було поранено та заарештовано.

Окрім того, навесні плануються президентські вибори в росії, де близько двох десятиліть країну очолює володимир путін.  За його правління силовики взяли під повний контроль російські ЗМІ, а найпопулярніші опозиційні кандидати були вбиті або ув'язнені. 

У виданні кажуть, що наразі майже немає сумнівів щодо переможця виборів 17 березня

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Ще одна велика країна, яка планує провести загальні вибори навесні 2024 року - Індія. Зазначається, що результати нещодавніх місцевих виборів поставили Бхаратія Джанта, партію чинного прем'єр-міністра Нарендри Моді, в вигідну позицію.

Водночас тут вирішальну роль може зіграти партія Бахуджан Самадж, яка представляє меншини і нижчі касти Індії і поки що відмовляється приєднуватися до жодної з коаліцій.

Вибори також очікуються і в Європейському Союзі. У виборах до Європейського парламенту, які відбудуться 6 червня, візьмуть участь понад 400 мільйонів виборців із 27 країн.

Це найбільші у світі міжнародні вибори, які стануть першими в ЄС після виходу Великої Британії з ЄС.

З огляду на те, що націоналістичні та популістські партії набули популярності в багатьох країнах, вибори розглядатимуться як барометр майбутнього напрямку розвитку ЄС.

Ключові питання варіюватимуться від міграції та цифрової конфіденційності до продовження підтримки України та санкцій проти росії.

На завершення року, у листопаді повинні відбутись вибори президента в США. Хоча обидві партії, ймовірно, збережуть підтримку Ізраїлю, вибори можуть вплинути на допомогу Україні та відносини з Китаєм, а також на внутрішні питання, такі як імміграція та права ЛГБТК.

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Також вибори очікують на ще одного союзника України - Велику Британіюю. Зазначається, що лідерство прем'єр-міністра Ріші Сунака стабілізувало Консервативну партію, але інфляція та стагнація економіки призвели до зниження його підтримки серед населення.

Вибори 2024 року відбудуться на тлі глобальної нестабільності та конфліктів. Аналітики кажуть, що співпраця між урядами, міжнародними організаціями та медіа компаніями буде необхідна для забезпечення чесності виборів на тлі безпрецедентного зростання дезінформації та фейкових новин, що стало можливим завдяки новим інструментам генеративного штучного інтелекту

підсумували у виданні.

Нагадаємо

Соціальна мережа TikTok, яка належить компанії ByteDance, посилить боротьбу з дезінформацією та фейковими новинами перед виборами до Європейського парламенту, що відбудуться в червні цього року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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