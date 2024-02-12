У Франції розкрили мережу російської пропаганди, що транслювала дезінформацію про війну в Україні на понад 200 інфоресурсів

У Франції розкрили структуровану і скоординовану мережу дезінформації, націлену на Захід, а також на протидію допомоги для України. Про це пише Le Figaro із посиланням на дані правоохоронців, передає УНН.

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За даними видання, у пропагандистів все було готове до нової дезінформаційної кампанії.

У понеділок Міністерство закордонних справ, Міністерство збройних сил і Viginum, агентство, відповідальне за моніторинг іноземного цифрового втручання, представили висновки кількамісячного розслідування мережі "інформаційних порталів", націлених на окуповані росією території в Україні, а також Францію, Німеччину та Польщу.

Ця мережа, яку аналітики іронічно охрестили "Портал Комбат" , транслювала проросійський контент, "явно неточний або той що вводить в оману" з метою "поляризації" суспільних дебатів і "послаблення" Західної підтримки України, пояснили у Viginum.

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Зазначається, що за цією інформаційною кампанією стояв російський актор. Його ім’я поки не називають. Але близькі до теми експерти зазначили, що кампанією керували безпосередньо з адміністрації російського президента в москві.

Також відомо, що "Portal Kombat" підв’язаний у мережі до 193 "інформаційних порталів", що сформовані навколо "трьох цифрових екосистем" . У Viginum з’ясували, що одна з них об’єднує сайти під назвою "pravda" , доступні у Франції, Німеччині, Польщі, Іспанії, Великій Британії та Сполучених Штатах.

Сайти, що містили в доменому імені "Правда" були відкриті в червні 2023 року для ретрансляції російських або проросійських акаунтів у соціальних мережах, російських пресагентств або інституційних сайтів. Усі вони повторювали російський наратив про "спеціальну військову операцію" в Україні, та заперечували війну.

Ще одна, старіша екосистема сайтів мала в назві домену "news.ru". Ці портали були "орієнтовані на російськомовну аудиторію в Україні". Зазначається, що ці сайти створювалися послідовними хвилями з 3 квітня по 17 грудня 2022 року. Вони доступні з назвами у 41 українському місті, що знаходиться під російською окупацією. Зокрема, їхні читачі це мешканці нинішнього Донецька й Луганська.

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І остання, третя екосистема "Kombat Portal" була заснована на старих сайтах, створених від 2013 року.

"Росія мобілізувала значні ресурси" для побудови своєї мережі, зазначає експерт з цього питання. Однак, в Європі ця операція не встигла дати ефекту.

Незважаючи на розроблену систему, наслідки у Франції залишилися помірними.. — пояснює Viginum

За даними французьких праовохоронців з підрозділу протидії іноземному впливу VIGINUM на платформі першого типу "pravda" приток аудиторії незначний : 10 700 відвідувань у листопаді для французького сайту, 17 600 для польського сайту, 34 400 для німецького сайту, 36 700 для англійського сайту та 55 000 для іспанської версії.

Французькі кіберполіцейські відзначили, що вони вчасно виявили цю мережу, поки вона була у напівпасивному стані, адже подібний механізм дуже легко й швидко можна активувавати, і тоді б він мав негативний вплив на медіапростір.

"Це неактивний пристрій, який можна активувати в короткий термін ", — запевняє військове джерело. Говорячи тактичною мовою, ми б говорили про препозицію в очікуванні нагоди. Інформаційна війна тільки починається. росія випробовує свої інструменти. Західники хочуть продемонструвати своїм конкурентам, що вони знають, як виявляти загрози. – зазначили у виданні.

Також журналісти відзначили, що російська мережа "Portal Kombat" не виробляла власний контент, а ретранслювала інші "джерела" , у тому числі в автоматизований спосіб, щоб мати можливість збільшити свою аудиторію або вплив. Вони були націлені на певну аудиторію, зокрема, на конспірологічні кола.

Щоб зробити свою операцію менш помітною, контент, призначений для маніпулювання, росіяни змішували з неполітизованими або навіть нешкідливими потоками, зокрема так робили в мережі "news.ru" .

Однак французьку владу зачепили публікації сайту "pravda-fr" влітку 2023 року. Вони публікували матеріали, присвячені різним кризам, що відбуваються в таких країнах, як Нігер й Габон, і принижували присутність Франції в Сахелі". Цей же сайт був зазначений "як джерело статті у Вікіпедії, що стосується ситуації в Червоному морі" . Таким чином французькі кіберзахисники визначили, що росія транслює повідомлення, щоб тихо підірвати довіру до одних або викликати сумніви в інших.

Розкриваючи існування мережі "Kombat portal" , французька влада сподівається підвищити обізнаність громадськості щодо проблем дезінформації та підвищити стійкість думок. Оскільки сайти розміщені в інших іноземних юрисдикціях, вони не можуть закриті. Та закликають людей буди обачними в інформаційному продукті, який вони споживають.