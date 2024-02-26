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Google и ИИ: компания анонсировала перезапуск инструмент для создания изображений Gemini AI

Google и ИИ: компания анонсировала перезапуск инструмент для создания изображений Gemini AI

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 16:09  •  3479 просмотра

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Google планирует перезапустить свой инструмент для создания изображений с искусственным интеллектом Gemini через несколько недель после отключения, чтобы исправить неточности в сгенерированных им изображениях.

Google планирует перезапустить свой инструмент искусственного интеллекта, создающий изображения людей, в течение следующих нескольких недель. Об этом заявил генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Его слова цитирует Reuters, передает УНН.

Инструмент работал не так, как мы планировали. ... Мы вывели эту функцию в автономный режим, пока мы это исправляем. Надеемся, что она снова будет доступна онлайн в ближайшие пару недель. 

- сказал Хассабис.

Детали

В начале этого месяца компания Alphabet начала предлагать генерацию изображений с помощью своих моделей Gemini AI. Некоторые пользователи, однако, сообщили в социальных сетях, что это создало исторические изображения, которые иногда были неточными.

С момента запуска ChatGPT OpenAI в ноябре 2022 года Google пытался производить программное обеспечение ИИ, которое могло бы конкурировать с программным обеспечением компании, поддерживающим Microsoft.

Когда год назад Google выпустил свой генеративный чат-бот с искусственным интеллектом Bard, он поделился неточной информацией о фотографии планеты за пределами солнечной системы Земли в рекламном видео, что привело к падению его долей на целых 9%.

Дополнительно

Ранее в этом месяце Bard переименовали в Gemini, и Google запустил платные планы подписки, которые пользователи могли оформить, чтобы иметь лучший функционал от модели AI.

Google усиливает борьбу с дезинформацией накануне выборов в ЕС - Reuters16 февраля 2024, 10:03 • 17097 просмотров

Напомним

В январе Google добавил два новых инструмента искусственного интеллекта, которые улучшат функцию поиска - Circle to Search и мультипоиск. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

АнонсыТехнологии
chatgptЧатГПТ
zemlyaЗемля
reutersReuters
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
microsoftМайкрософт
googleГугл
Google та ШІ: компанія анонсувала перезапуск інструмент для створення зображень Gemini AI
Google and AI: the company announced the relaunch of Gemini AI image creation tool
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