Google проведе структурні зміни через ризики, які представляє ШІ
Київ • УНН
Генеральний директор Google Сундар Пічаї оголосив про необхідність структурних змін у компанії та більш жорсткого регулювання систем штучного інтелекту після суперечок щодо упереджених та абсурдних відповідей чат-ботів Google.
Нещодавно чат-бот Gemini викликав скраги користувачів, оскільки блокував запити на зображення білих людей та передавав абсурдні відповіді. Генеральний директор Google Сундар Пічаї назвав неприйнятними упереджені відповіді чат-ботів зі штучним інтелектом та оголосив про необхідність проведення змін. Про це передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
Керівник Google Сундар Пічаї вважає, що потрібен глобальний набір правил використання ШІ, а також повідомив співробітникам, що компанія проведе структурні зміни після суперечок щодо історичних зображень і заблокованих запитів у відповідях чат-боту.
Контекст
Версія ChatGPT на базі GPT-4 передає користувачам абсурдні відповіді. В той же час інструмент Google Gemini страждає від надмірних обмежень, накладених системою для створення зображень, що представляють людей. Також Gemini, заснований на найсучаснішій технології штучного інтелекту компанії, розлютив користувачів, створюючи історичні зображення і блокуючи запити на зображення білих людей, - цими вихідними суперечка переросла в ширшу реакцію проти відповідей чат-бота на різні філософські питання.
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Різні групи ризику для систем ШІ
У майбутньому системи ШІ будуть розділені на різні групи ризику. Чим вище потенційна небезпека програми, тим вищими повинні бути вимоги. Є надія, що правила будуть скопійовані в усьому світі.
На запитання, чи багато робочих місць зникне через штучний інтелект, Сундар Пічаї відповів: "".
Перш за все, я вважаю, що штучний інтелект створить нові робочі місця". Наприклад, вам знадобляться люди, "які ставлять правильні запитання великим мовним моделям. Виникне зовсім новий тип професій. Але, звичайно, певні види роботи також витісняються. Ось чому ми як суспільство маємо працювати над підвищенням кваліфікації та забезпечувати перенавчання людей, коли це необхідно. Нам потрібно встановити системи безпеки
Нагадаємо
Google планує перезапустити свій інструмент штучного інтелекту, що створює зображення людей, протягом наступних кількох тижнів. Про це заявив генеральний директор Google DeepMind Деміс Хассабіс на Всесвітньому мобільному конгресі в Барселоні.
В Україні впроваджують штучний інтелект у сферу освіти. У додатку "Мрія" буде бібліотека відео, які ШІ переглядатиме на предмет неприйнятного контенту, та навчатимуть дітей ефективному використанню штучного інтелекту, повідомив у віторок віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.