Apple відмовляється від проекту безпілотного електромобіля
Київ • УНН
Apple скасувала свої плани з розробки електромобілів після більш ніж десятирічної роботи і переведе співробітників з проекту до свого підрозділу штучного інтелекту.
Компанія Apple скасувала свої плани зі створення електромобілів (EV) через десять років після того, як УНН.
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Зазначається, що чимало співробітників із цього проєкту буде переведено в підрозділ штучного інтелекту (ШІ) виробника iPhone.
Apple не відразу відповіла на запит BBC про коментар. Компанія ніколи публічно не визнавала проєкт, у якому задіяно близько двох тисяч осіб.
За наявними даними, команда розробників автомобілів Apple була відома як Група спеціальних проєктів у рамках проєкту "Титан" глави компанії Тіма Кука.
Спочатку ходили чутки, що компанія, яка витратила мільярди доларів на дослідження і розробки, працює над створенням повністю автономного автомобіля без керма і педалей. Вважалося, що до випуску автомобіля ще багато років.
Пан Маск відповів на соціальній медіаплатформі X, раніше відомій як Twitter, на повідомлення про те, що проєкт Apple згортається, за допомогою емодзі із зображенням салюту і сигарети.
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