Apple отказывается от проекта беспилотного электромобиля
Киев • УНН
Apple отменила свои планы по разработке электромобилей после более чем десятилетней работы и переведет сотрудников из проекта в свое подразделение искусственного интеллекта.
Компания Apple отменила свои планы по созданию электромобилей (EV) через десять лет после того, как УНН.
Детали
Отмечается, что многие сотрудники из этого проекта будут переведены в подразделение искусственного интеллекта (ИИ) производителя iPhone.
Apple не сразу ответила на запрос BBC о комментарии. Компания никогда публично не признавала проект, в котором задействовано около двух тысяч человек.
По имеющимся данным, команда разработчиков автомобилей Apple была известна как Группа специальных проектов в рамках проекта "Титан" главы компании Тима Кука.
Сначала ходили слухи, что компания, которая потратила миллиарды долларов на исследования и разработки, работает над созданием полностью автономного автомобиля без руля и педалей. Считалось, что до выпуска автомобиля еще много лет.
Господин Маск ответил на социальной медиаплатформе X, ранее известной как Twitter, на сообщение о том, что проект Apple сворачивается, с помощью эмодзи с изображением салюта и сигареты.
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Apple отказывается от проекта беспилотного электромобиля
Apple отменила свои планы по разработке электромобилей после более чем десятилетней работы и переведет сотрудников из проекта в свое подразделение искусственного интеллекта.
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