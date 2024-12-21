Вторая "Мрия": Дмитрий Антонов говорит, что самолет готов на 70%
Киев • УНН
Командир транспортных самолетов сообщил о состоянии второго Ан-225 "Мрия". Основные части самолета были построены 30 лет назад и находятся в хорошем состоянии, осталось выполнить 30% работ.
Второй самолет «Мрия» готов на 70%. Об этом в эфире телеканала Киев сообщил командир транспортных самолетов Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан» Дмитрий Антонов, передает УНН.
По его словам, основные части самолета были построены еще 30 лет назад. Сейчас они в хорошем состоянии, поэтому осталось сделать только 30% работ.
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Напомним, «Мрия» стала одной из первых жертв российской агрессии. Оккупанты уничтожили самолет во время боев за аэропорт Гостомель, Киевской области 27 февраля 2022 года в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину.
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