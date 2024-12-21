Вторая "Мрия": Дмитрий Антонов говорит, что самолет готов на 70%

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Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
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Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

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"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
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"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

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Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
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Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

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В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
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В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

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Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
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Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

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Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
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Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вторая "Мрия": Дмитрий Антонов говорит, что самолет готов на 70%

Вторая "Мрия": Дмитрий Антонов говорит, что самолет готов на 70%

Киев  •  УНН

 • 10679 просмотра

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Командир транспортных самолетов сообщил о состоянии второго Ан-225 "Мрия". Основные части самолета были построены 30 лет назад и находятся в хорошем состоянии, осталось выполнить 30% работ.

Второй самолет «Мрия» готов на 70%. Об этом в эфире телеканала Киев сообщил командир транспортных самолетов Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан» Дмитрий Антонов, передает УНН.

По его словам, основные части самолета были построены еще 30 лет назад. Сейчас они в хорошем состоянии, поэтому осталось сделать только 30% работ.

Звуки взрывов и разрушенная "Мрия": Зеленский опубликовал видео к 1000 дням борьбы против рф19 нояб. 2024, 07:21 • 14628 просмотров

Напомним, «Мрия» стала одной из первых жертв российской агрессии. Оккупанты уничтожили самолет во время боев за аэропорт Гостомель, Киевской области 27 февраля 2022 года в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину.

Александр Рувин рассказал можно ли восстановить "Мрію"2 апр. 2023, 16:59 • 2092546 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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antonov-an-225-mriyaАнтонов Ан-225 Мрия
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