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Александр Рувин рассказал можно ли восстановить "Мрію"

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Легендарный грузовой самолет АН-255 “Мрія” подлежит восстановлению. Об этом в интервью УНН рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. Он подчеркнул, что самолету нужна глубокая модернизация.

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Цитата

“Восстанавливать его надо. А уже его современность, модернизацию и другие вещи надо делать в порядке его перестройки. Нужна глубокая модернизация. Я не летал на "Мріє", не пилот, не специалист непосредственно в этой сфере. Но у меня есть квалификация проведения экспертиз, которые касаются авиационных происшествий… Хотя это было не авиационное происшествие - самолет просто расстреляли из пушек. Но восстанавливать его надо, он в очень многих случаях нужен, он обеспечивал перевозки. Тем более нам сейчас надо поставлять оружие – он сразу берет большое количество и быстро доставляет”, - сообщил Александр Рувин.

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Директор КНИИСЭ рассказал, что работы по восстановлению самолета уже начались.

“Его восстанавливают. Там пластиковый кузов… Тем более есть донор. При Советском Союзе не один строился, а несколько самолетов сразу, поэтому есть с чего брать некоторые элементы. Есть "Русланы" похожие, есть другие самолеты, с которых можно брать. Тем более вся конструкторская документация сохранена”, - отметил Рувин.

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Александр Рувин рассказал из чего сделаны “шахеды”, которые летят на территорию Украины.

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