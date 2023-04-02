Александр Рувин рассказал можно ли восстановить "Мрію"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Александр Рувин об изуродованной "Мріє", шахедах" из папье-маше и убытках от оккупации Киевской области



Цитата

“Восстанавливать его надо. А уже его современность, модернизацию и другие вещи надо делать в порядке его перестройки. Нужна глубокая модернизация. Я не летал на "Мріє", не пилот, не специалист непосредственно в этой сфере. Но у меня есть квалификация проведения экспертиз, которые касаются авиационных происшествий… Хотя это было не авиационное происшествие - самолет просто расстреляли из пушек. Но восстанавливать его надо, он в очень многих случаях нужен, он обеспечивал перевозки. Тем более нам сейчас надо поставлять оружие – он сразу берет большое количество и быстро доставляет”, - сообщил Александр Рувин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рувин: убытки Киевщины от оккупации превышают 100 млрд грн, и это только оценка недвижимого имущества

Директор КНИИСЭ рассказал, что работы по восстановлению самолета уже начались.

“Его восстанавливают. Там пластиковый кузов… Тем более есть донор. При Советском Союзе не один строился, а несколько самолетов сразу, поэтому есть с чего брать некоторые элементы. Есть "Русланы" похожие, есть другие самолеты, с которых можно брать. Тем более вся конструкторская документация сохранена”, - отметил Рувин.

Ранее

Александр Рувин рассказал из чего сделаны “шахеды”, которые летят на территорию Украины.