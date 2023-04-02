Олександр Рувін розповів чи можна відновити “Мрію”

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“Відновлювати його треба. А вже його сучасність, модернізування й інші речі треба робити в порядку його передобудови. Потрібна глибока модернізація. Я не літав на "Мрії", не пілот, не фахівець безпосередньо в цій сфері. Але у мене є кваліфікація проведення експертиз, які стосуються авіаційних подій… Хоча це була не авіаційна подія - літак просто розстріляли із гармат. Та відновлювати його треба, він у дуже багатьох випадках потрібний, він забезпечував перевезення. Тим паче нам зараз треба поставляти зброю – він одразу бере велику кількість і швидко доставляє”, - повідомив Олександр Рувін.

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Директор КНДІСЕ розповів, що роботи по відновленню літака вже розпочалися.

“Його відновлюють. Там пластиковий кузов… Тим паче є донор. При Радянському Союзі не один будувався, а кілька літаків одразу, тому є з чого брати деякі елементи. Є "Руслани" схожі, є інші літаки, з яких можна брати. Тим паче уся конструкторська документація збережена”, - наголосив Рувін.

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