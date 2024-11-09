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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

Киев  •  УНН

11:28 • 5077 просмотра

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9 ноября отмечается День Книги рекордов Гиннеса, куда вошло около 200 украинских достижений. Среди них - самый большой самолет, самые длинные волосы и самая сильная женщина планеты.

Ежегодно 9 ноября отмечается день Книги рекордов Гиннеса - праздник, объединяющий весь мир и напоминающий интересные достижения в истории, которые вдохновляют миллионы людей, пишет УНН.

Детали

День Книги рекордов Гиннеса-это напоминание о том, что человеческие возможности безграничны. Сегодня каждый может вспомнить, что есть много способов проявить индивидуальность, выйти за рамки своих рамок и вдохновить других. Записи книги Гиннеса-это не просто цифры, а истории людей, которые верили в свои силы и упорно пришли к своей цели.

История возникновения Книги рекордов Гиннеса

Удивительно, но история книги, которая сегодня фиксирует неожиданные достижения человечества, удивительные природные явления и поразительные факты, началась со спора. Директор пивоварни "Гиннес" Хью Бивер вместе со своим приятелем отправились на охоту, и там между ними началась дискуссия о том, какая же европейская дичь летает быстрее. Впоследствии, через три года ситуация повторилась в одном из пабов, где предметом спора снова стала - золотая сивка. Тогда Хью Бивер понял было бы замечательно издать книгу, на которую можно было бы ссылаться при подобных спорах. К тому же ему показалось хорошей идеей выпустить эту книгу именно под руководством пивоварни "Гиннес", ведь тогда у потребителей была бы соответствующая ассоциация с маркой вкусного пива. Работу над книгой доверили братьям-близнецам и владельцам агентства по исследованиям фактов в Лондоне Россу и Норрису Маквиртерам. Они целый год проверяли большое количество фактов, общались с различными специалистами, собирали научные подтверждения. И уже 27 августа 1955 года мир увидел книгу под названием "Книга чрезвычайного Гиннеса", которая очень быстро набрала популярность. И что символично, это был первый в истории бестселлер не в жанре романа или детектива. Далее братья Маквиртеры продолжили работу над книгой и пришли к правилам печатать новую ревизию ежегодно в октябре.

В первые десятилетия никаких ограничений по установлению рекордов "Книги Гиннеса" не было. Впрочем, со временем из книги изъяли записи, связанные с опасными испытаниями, чтобы избежать судебных исков.

Украина в Книге рекордов Гиннеса

Самолет АН-225 "Мрия"

Уничтоженный в начале полномасштабного вторжения самолет АН-255 "Мрия" был занесенным в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой и самый мощный транспортный самолет в мире, благодаря своим 240 рекордам. Он имел максимальную взлетную массу 640 тонн и крылья с размахом в 88 метров. Самолет создавался с целью перевозки объектов космической промышленности, то главной его уникальностью была способность транспортировать сверхтяжелые грузы.

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Книга рекордов Гиннеса и Национальный университет Острожской академии

Украинцам удалось побить рекорд по самому длинному непрерывному чтению поэтических произведений. Так в 2014 году три тысячи студентов и преподавателей Национального университета "Острожская академия" в течение 19 суток прочитали "Кобзарь" Тараса Шевченко 45 раз. За 456 часов было прочитано 11 250 произведений.

К тому же, через пять лет университет снова попал в Книгу рекордов Гиннеса — за самую массовую археологическую лекцию от археолога Богдана Прищепы, которую более часа слушали 299 студентов.

Самые длинные волосы

Рекордсменкой по самым длинным волосам в мире стала украинка Алия Насирова. Длина ее роскошных волос достигла 257, 7 см, что почти на метр больше ее роста, который составляет 165 сантиметров. К тому же рекорд Алии преобладает рост (257) Султана Ксенена – самого высокого человека в мире.

Запорожская АЭС

Крупнейшей в Европе и третьей в мире атомной электростанцией является Запорожская. А попала в Книгу рекордов Гиннеса из-за того, что имеет самую большую общую единицу производства, что составляет 6000МВт.

Самая сильная женщина планеты

Звание самой сильной женщины планеты получила также украинка. Ею стала Ольга Лящук и рекорд она побила в 2016 году раздавив своими бедрами три арбуза за 14 секунд. Через два года женщина улучшила свой результат - раздавила арбузы за 7 секунд.

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Гигантский бокал игристого

Еще до аннексии Крыма в Украине проходил фестиваль шампанского. Именно тогда зафиксировали рекордный бокал игристого, вместивший в себе 55 литров вина. Бокал имел вес 50 кг, высоту 1,5 м, а диаметр его в самой широкой части составлял 40 см.

"Кулеш мира"

В 2015 в городе Первомайск на фестивале  "Terra fest" приготовили 3000 кг пшенной каши. На приготовление блюда потратили 2300 литров воды, 500 кг пшена, 150 кг мяса и по 100 кг сала, моркови, лука. Попробовать "Кулеш мира" удалось всем посетителями фестиваля, ведь в результате приготовления получилось 12 тысяч порций.

Максимальное количество мертвых петель на мотоцикле 

Украинский мотоциклист Александр Турчанинов установил рекорд в выполнении опасного каскадерского трюка - "мертвая петля". Он совершил самый большой круг на мотоцикле в металлической сфере диаметром 10 метров. Однако достижение такого результата закончилось не без травм - мужчина  получил перелом голени.

Живая цепь единения из украинских рушников в зоне АТО

В 2016 году жители города Волноваха, по случаю 135-летия города, создали рукотворную дорожку - живую цепь. Для установления этого рекорда приняли 3 672 человека, которые использовали 2 227 полотенец. Длина такой живой цепи людей с полотенцами составляла 4 507 метров.

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Мыло-гигант

Женщина из Кривого Рога Анна Терещенко установила рекорд в мыловарении. Ей удалось сварить мыло, вес которого составляет 84 кг. Создание такого изделия несло благотворительные цели: его разрезали на меньшие кусочки и продали. Вырученные средства пошли на лечение девочки с онкологией.

Напомним 

Сейчас в Книге рекордов Гиннеса насчитывается 2638 рекордов, из них около 200 установлены украинцами или как-то связаны с Украиной.

Исторический рекорд: на Днепропетровщине состоялась самая массовая партия в шахматы29 мая 2024, 16:15 • 19290 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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