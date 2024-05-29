Исторический рекорд: на Днепропетровщине состоялась самая массовая партия в шахматы

Национальный рекорд в интеллектуальном поединке зафиксирован в Днепре: массовая шахматная игра объединила 648 участников в рамках фестиваля "Стратегия Несокрушимых". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Днепропетровской ОГА.

Детали

"Мы провели самую массовую игру в шахматы. Одновременно к интеллектуальным поединкам стали 648 участников" – заявил Сергей Лысак, руководитель ОГА области.

Со всего региона они съехались на второй фестиваль "Стратегия Несокрушимых".

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Отмечается, что большинство из участников – дети, однако присоединились и взрослые.

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