8-летняя девочка стала чемпионкой Европы по шахматам в блице

Британский вундеркинд Бодхана Шиванандан показал сенсационный результат на чемпионате Европы по блицу, получив приз за лучший результат среди женщин. Об этом сообщает Английская шахматная федерация, передает УНН.

Детали

В своем предпоследнем раунде Шиванандан победила международного мастера и женского тренера сборной Англии Лорин Д'Коста, которая старше ее более чем на 30 лет.

Она также обыграла румынскую шахматистку Ирину Булмагу, которая призналась в этом на своей странице X.

Невероятный результат 8-летней девочки Бодханы, которая добыла ничью в последнем раунде Чемпионата Европы по блицу, набрав 8,5 очков/13, выиграв 1-е место среди женщин, опередив меня и кучу других опытных игроков! Какой же она феномен! - заявила Булмага.

Шиванандан заняла 73-е место в общем зачете турнира этого уикенда, опередив нескольких гроссмейстеров и других признанных мастеров.

Она набрала 8,5/13 баллов и выиграла первую премию среди женщин. Всего в мероприятии приняли участие 555 игроков, среди них 48 гроссмейстеров.

Дополнение

Бодхана Шиванандан считается звездой британских шахмат и является одной из лучших в мире для своей возрастной группы. Впервые она получила известность в возрасте семи лет, став чемпионом Англии по блицу в 2022 году.

Напомним,

Дин Лижень из Китая обыграл Яна Непомнящего из России на тайм-брейке и положил конец десятилетнему правлению Магнуса Карлсена в этом формате, выиграв чемпионат мира по классическим шахматам 2023 года в Астане.