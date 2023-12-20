8-летняя девочка стала чемпионкой Европы по шахматам в блице
Киев • УНН
8-летняя вундеркинд Бодхана Сиванандан набрала 8,5/13 очков и победила в женской категории на чемпионате Европы по блицу, заняв 73-е место. Она опередила гроссмейстеров и сверстников, еще больше утвердив свою позицию как британской шахматной звезды.
Британский вундеркинд Бодхана Шиванандан показал сенсационный результат на чемпионате Европы по блицу, получив приз за лучший результат среди женщин. Об этом сообщает Английская шахматная федерация, передает УНН.
Детали
В своем предпоследнем раунде Шиванандан победила международного мастера и женского тренера сборной Англии Лорин Д'Коста, которая старше ее более чем на 30 лет.
Она также обыграла румынскую шахматистку Ирину Булмагу, которая призналась в этом на своей странице X.
Невероятный результат 8-летней девочки Бодханы, которая добыла ничью в последнем раунде Чемпионата Европы по блицу, набрав 8,5 очков/13, выиграв 1-е место среди женщин, опередив меня и кучу других опытных игроков! Какой же она феномен!
Шиванандан заняла 73-е место в общем зачете турнира этого уикенда, опередив нескольких гроссмейстеров и других признанных мастеров.
Она набрала 8,5/13 баллов и выиграла первую премию среди женщин. Всего в мероприятии приняли участие 555 игроков, среди них 48 гроссмейстеров.
Дополнение
Бодхана Шиванандан считается звездой британских шахмат и является одной из лучших в мире для своей возрастной группы. Впервые она получила известность в возрасте семи лет, став чемпионом Англии по блицу в 2022 году.
Напомним,
Дин Лижень из Китая обыграл Яна Непомнящего из России на тайм-брейке и положил конец десятилетнему правлению Магнуса Карлсена в этом формате, выиграв чемпионат мира по классическим шахматам 2023 года в Астане.
8-летняя девочка стала чемпионкой Европы по шахматам в блице
8-летняя вундеркинд Бодхана Сиванандан набрала 8,5/13 очков и победила в женской категории на чемпионате Европы по блицу, заняв 73-е место. Она опередила гроссмейстеров и сверстников, еще больше утвердив свою позицию как британской шахматной звезды.
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