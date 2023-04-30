Китайський гросмейстер Дін Ліжень став чемпіоном світу з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Дін Ліжень з Китаю обіграв Яна Непомнящего з росії на тайм-брейку і поклав кінець десятирічному правлінню Магнуса Карлсена у цьому форматі, вигравши чемпіонат світу з класичних шахів 2023 року в Астані у неділю, передає УНН. Дін став першим чемпіоном світу серед чоловіків із Китаю.
Деталі
У четвертій партії тайм-брейка Непомнящий грав білими фігурами і зазнав поразки. Партія завершилася на 68-му ходу. Таким чином, рахунок на тайм-брейку став 2,5:1,5 на користь Дін Ліженя.
До цього в партіях із класичним контролем часу шахісти зіграли внічию – 7:7. Непомнящий тричі вів у рахунку, але Дін Ліжень зумів відігратися.
Непомнящий програв уже другий матч за шахову корону. У 2021 році він зазнав поразки від норвежця Магнуса Карлсена.
У 2022 році Непомнящий виграв турнір претендентів і мав зіграти матч за звання чемпіона світу проти Карлсена, але той відмовився захищати титул, і суперником російського шахіста став Дін Ліжень, який посів на турнірі претендентів друге місце.