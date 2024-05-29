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Історичний рекорд: на Дніпропетровщині відбулася наймасовіша партія в шахи

Київ • УНН

 • 19487 перегляди

648 учасників взяли участь у наймасовішій шаховій грі в Дніпропетровській області в рамках фестивалю "Стратегія непорушного", встановивши національний рекорд.

Національний рекорд в інтелектуальному поєдинку зафіксовано на Дніпропетровщині: масова шахова гра об'єднала 648 учасників в рамках фестивалю "Стратегія незламних". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

деталі

"Ми провели наймасовішу гру в шахи. Одночасно до інтелектуальних поєдинків стали 648 учасників" – заявив Сергій Лисак, керівник ОДА області.

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З усього регіону вони з'їхалися на другий фестиваль "Стратегія незламних". 

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