Історичний рекорд: на Дніпропетровщині відбулася наймасовіша партія в шахи
Київ • УНН
648 учасників взяли участь у наймасовішій шаховій грі в Дніпропетровській області в рамках фестивалю "Стратегія непорушного", встановивши національний рекорд.
Національний рекорд в інтелектуальному поєдинку зафіксовано на Дніпропетровщині: масова шахова гра об'єднала 648 учасників в рамках фестивалю "Стратегія незламних". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
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"Ми провели наймасовішу гру в шахи. Одночасно до інтелектуальних поєдинків стали 648 учасників" – заявив Сергій Лисак, керівник ОДА області.
З усього регіону вони з'їхалися на другий фестиваль "Стратегія незламних".
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